Çeşme'de Veloturk Gran Fondo Bisiklet Yarışları Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Çeşme'de Veloturk Gran Fondo Bisiklet Yarışları Büyük İlgi Gördü

Çeşme, 'Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler' projesi kapsamında Veloturk Gran Fondo Bisiklet Yarışları'na 12 ülkeden 708 sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara ödüllerinin verildiği etkinlik, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkardı.

04.11.2024 12:34
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(İZMİR)- Çeşme, "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olmak için bisikletseverleri bir araya getiren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'ya 8'inci kez ev sahipliği yaptı. Organizasyonun ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Bu tür etkinlikler bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Hem uluslararası katılım sağlıyor hem de sporun birleştirici gücünün ön plana çıkması bizler için kıymetli" dedi.

"Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olmak için bisikletseverleri bir araya getiren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, bu sene 8'inci kez Çeşme'de gerçekleştirildi. Organizasyonun ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Çeşme Gran Fondo World Tour takvimine dahil edilen ve dünya şampiyonalarına puan veren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'ya bu yıl Türkiye'nin yanı sıra; Yunanistan, Bulgaristan, Danimarka, İngiltere, Kazakistan, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere 12 ülkeden 708 sporcu katıldı.

Üç ayrı güzergahtan oluşan amatör yol bisikleti yarışı Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'da katılımcılar, 91K'lık Salcano, 67K'lık Totoya Hybrid ve 41K'lık Çeşme parkurlarda kıyasıya mücadele etti. Organizasyon UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlendi.

Organizasyonda 91K'lık Salcano parkuru 08.00'de, 67K'lık Totoya Hybrid parkuru 08.30'da ve 41K'lık Çeşme parkuru 09.00'da başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki yarışları Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Belediye Başkan Vekili Banu Ayhan, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Enver Yılmaz, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yaşar, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Metin Cengiz, Argeus Travel & Event Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney Salcano Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akgül başlattı.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'da dereceye giren sporcular belli oldu. 91K, Pro 91K, 67K, 41K ve Paralimpik C ve Paralimpik B kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle takdim edildi.

"Daha nice 8 yıllara olmasını temenni ediyoruz"

Belediye Başkanı Lal Denizli, "Bu tür etkinlikler bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Hem uluslararası katılım sağlıyor hem de sporun birleştirici gücünün ön plana çıkması bizler için kıymetli. Bu sene 3 farklı parkurumuz vardı. 12 ülkeden katılım sağlandı. Sporcu sayılarımız ve onların yakınları da dediğimizde aslında sezonun bitmesine müsaade etmediğimiz bir etkinliğe dönüştü. Daha nice 8 yıllara olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme'de Veloturk Gran Fondo Bisiklet Yarışları Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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