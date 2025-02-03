Cevdet Yılmaz: Enflasyonun Yüzde 20'ye Gerilemesini Bekliyoruz - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz: Enflasyonun Yüzde 20'ye Gerilemesini Bekliyoruz

Cevdet Yılmaz: Enflasyonun Yüzde 20\'ye Gerilemesini Bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıllık enflasyon oranının önümüzdeki aylarda düşmeye devam edeceğini ve yıl sonunda yüzde 20 civarına ulaşacağını belirtti. Yapısal reformlar ile enflasyon mücadelelerinin süreceğine vurgu yaptı.

03.02.2025 12:30  Güncelleme: 12:32
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yıllık enflasyon oranının önümüzdeki aylarda da düşmeye devam etmesini, öncelikle yüzde 30'lu, daha sonra yüzde 20'li oranlara gerilemesini, yıl sonunda ise yüzde 20 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Cevdet Yılmaz, "Ocak ayında aylık enflasyon beklentilerin üzerinde olmakla birlikte, yıllık enflasyon oranı düşüyor, önümüzdeki aylarda da düşmeye devam edecektir. Ocak aylarında yıllık bazda ücret ve fiyat ayarlamaları yapılması nedeniyle, enflasyon diğer aylara göre nispi olarak yükselmektedir. Ocak ayında tüketici fiyatlarındaki aylık artış yüzde 5,03 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık enflasyon ise 2,3 puan düşerek yüzde 42,12 seviyesine gerilemiştir. Temel mallar yüzde 1'in altında artarken, hizmetler kaleminde yüzde 10'un üzerindeki artış genel oranı yukarı çekmektedir" diye konuştu.

'DAHA OLUMLU BİR TABLO OLUŞACAK'

Yurt içi üretici fiyatlarının ocak ayında yüzde 3,06 oranında yükseldiğini, yıllık enflasyon 1,3 puan düşerek, yüzde 27,2 seviyesinde gerçekleştiğini vurgulayan Yılmaz, "Üretici enflasyonundaki görece düşük seyir, tüketici fiyatlarını maliyet yönlü olumlu etkilemeye devam edecektir. Enflasyon ile mücadelemizi; para ve maliye politikalarının yanı sıra yapısal reformları içeren programımız ile bütüncül bir çerçevede, koordinasyon içinde sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle hizmet sektörlerinde sağlanacak gelişmeler ile daha olumlu bir tablo oluşacaktır. Bir yandan enflasyon ile mücadele ederken, diğer yandan dengeli büyüme yaklaşımı ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı stratejilerimizi hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'KARARLI MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Deprem harcamaları azaldıkça sosyal konut, gıda, enerji ve lojistik kanalları ile enflasyonla mücadelede arz yönlü çabaların yoğunlaşacağını kaydeden Cevdet Yılmaz, "Seçici finans, teşvik ve rekabet politikalarımız sanayide katma değerli üretim ve teknolojik dönüşümü desteklerken; tarımda, verimlilik odaklı yaklaşımımız etkili olacaktır. Yeşil ve dijital dönüşüm hizmet sektörleri dahil her alanda öncelik kazanacaktır. Yıllık enflasyon oranının önümüzdeki aylarda da düşmeye devam etmesini, öncelikle yüzde 30'lu, daha sonra yüzde 20'li oranlara gerilemesini, yıl sonunda ise yüzde 20 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Tek haneli rakamlara ulaşıncaya kadar, halkımızın temel mesele olarak gördüğü enflasyon ile kararlı mücadelemiz sürecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

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