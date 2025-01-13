Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.01.2025 14:50
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bakan Kurum, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, 5 farklı kategorideki fotoğraflardan hazırlanan seçkiyi inceledi.

"Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek değerlendiren Kurum, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" karesine oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lokman İlhan'ın "Derin tehdit" fotoğrafını tercih eden Kurum, fotoğrafın hem çevre kirliliğini hem de iklim değişikliğini anlattığını belirtti.

İzmir Körfezi'nin fotoğraftaki gibi kötü durumda olduğunu vurgulayan Kurum, "Azot seviyesi artmış, oksijen seviyesi sıfıra inmiş durumda. Temizlenemezse, müdahale edilmezse maalesef önümüzdeki yıllarda çok daha kötü fotoğrafları göreceğiz. İzmir en değerli şehirlerimizden birisi. İstiyoruz ki İzmir Körfezi'nde gezilebilen, kordonunda nefes alabilen bir şehir olsun." diye konuştu.

İzmir Körfezi için Acil Eylem Planı oluşturduklarını anımsatan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediyesine sorumluluklarını hatırlattıklarını, ilgili kurumların yapması gerekenleri belirlediklerini söyledi.

Kurum, aynı kategorideki Nurettin Boydak'ın, Burdur Gölü'nde suların çekildiği alanlarda oluşan çatlakların kuraklığın boyutlarını gözler önüne serdiği "Hayat damarları" fotoğrafına da yorum yaparak, fotoğrafın iklim değişikliğinin etkilerinin ne derece büyük olduğunu gösterdiği değerlendirmesini yaptı.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" fotoğrafını seçen Kurum, dünyaya haykırılması gereken fotoğrafın bu olduğunu, Suriye'deki zulmün bittiği gibi Filistin'deki zulmün de sona ereceğini, Gazze ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşacağını vurguladı.

Kurum, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" karesini, "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" adlı fotoğrafını oyladı.

"Anahtarlarını teslim ettiğimiz ailelerimizin mutluluk fotoğraflarını çekeceğiz"

Bakan Kurum, Anadolu Ajansına her yıl düzenli fotoğraf oylaması yaptığı için teşekkür etti.

Bir fotoğrafın bazen birçok sözden daha fazla anlam ifade ettiğine dikkati çeken Kurum, "Anadolu Ajansı her alanda bizim yanımızda. Sahada, depremde, selde, heyelanda en doğru bilgiyi, en hızlı aktarabilmek adına hem ülkemizde hem de uluslararası mecralarda mücadele veriyor. Gerek Filistin'deki gerekse de Suriye'deki zulmün resmini tüm dünyaya haykırmak bir sözden daha öte." dedi.

Kurum, AA'nın çektiği fotoğrafların Lahey Adalet Divanı'nda yer aldığını anımsatarak, iklim değişikliğinin etkilerinin hissedilmediği, tüm dünyanın özgür yaşadığı, çocukların geleceklerine kendilerinin karar verdiği bir dünya istediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gittiği her toplantıda haksızlıkları dile getirdiğini belirten Kurum, "Tüm dünya liderlerine bakıldığında bu haksızlıkları dile getiren çok fazla ülkenin olmadığını görüyoruz. Bu manada Cumhurbaşkanımız çok önemli bir misyon üstlendi." ifadelerini kullandı.

Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok acı günler yaşandığını, bir "milli mücadele" şuuruyla 11 ilin ayağa kalkması için mücadele ettiklerinin altını çizdi.

"Anahtarlarını teslim ettiğimiz ailelerimizin mutluluk fotoğraflarını çekeceğiz." diyen Kurum, Türkiye Yüzyılı'nda ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak adımlar atmaya devam edileceğini belirtti.

Bakan Kurum, ABD'deki orman yangınlarıyla ilgili haberleri en doğru, hızlı ve etkin şekilde duyuran medya olması dolayısıyla AA'yı tebrik etti.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Murat Kurum, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı Açıklaması - Son Dakika

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