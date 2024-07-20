Çevre Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalara devam edeceklerini söyledi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde asla ve asla siyasi polemikler yoktur, kardeşlik ve dayanışma ön plandadır, yarınlar için milli mutabakat vardır. Bu milli mutabakat 6 Şubat 2023'te kurulmuş ve depremzede kardeşlerimiz evlerine girene kadar da bu mutabakat çerçevesinde kararlı duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Kurum, Valiliği ziyaret etti.

Şeref Defteri'ni imzalayan Kurum, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ile görüştü.

Diyarbakır Valiliğinde düzenlenen "Koordinasyon Toplantısı"na katılan Kurum, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldiği 2 Temmuz'dan bu yana 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ili ziyaret ettiğini belirtti.

Kurum, bu illerde vatandaşlarla görüşerek, sorunları bizzat yerinde gördüğünü ve yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin kararlar aldıklarını ifade ederek, "Bugün de Diyarbakır'da kardeşlerimizle tıpkı 6 Şubat'ta olduğu gibi yine omuz omuza, tek yüreğiz." ifadesini kullandı.

"Yıkılan tarihi surlarımızı yeniden ayağa kaldıracağız"

Bugün Diyarbakır'da, kentin geleceği adına istişarelerde bulunduklarını dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce terör örgütünün yakıp yıktığı tarihi Sur içi bölgesini Sayın Cumhurbaşkanının liderliğinde ve kararlılığında Diyarbakır'ın medeniyet birikimine, şanına yaraşır bir şekilde inşa ettik. Tahrip edilen Hazreti Süleyman Camisi'nin çevre düzenlemesinden oradaki sahabe türbelerine, hanlara, hamamlara, kiliselere yine Gazi ve Melikahmet caddelerinde yapmış olduğumuz 3 bin dükkanla birlikte bu alanın yenilenmesinden tarihi binalarımızın restorasyonuna kadar onlarca alanda muhteşem eseri Diyarbakır'ımıza kazandırdık. Özellikle de Sur'da kilometrelerce uzunluğunda altyapı yenileme çalışmaları ve projeler hayata geçirdik.

Diyarbakırlı kardeşlerimize tarihi binalar etrafında gezip dolaşabildiği bir Sur'u armağan ettik. Yeni dönemde de gerek daha önce başlattığımız tarihi surlarımızın restorasyonu gerekse vatandaşımızın bizden beklentilerini karşılayacak adımlar olmak üzere birçok projeyi gerçekleştireceğiz. Yıkılan tarihi surlarımızın inşası için Valiliğimizle ortak bir çalışma başlatmıştık daha önce. Oraya hem teknik hem de maddi desteklerimiz oldu. Bu desteklerimize devam edip yıkılan tarihi surlarımızı yeniden ayağa kaldıracağız."

Dicle Nehri kenarında rekreasyon alanı kazandırmak için çalışma başlatıyoruz"

"Diyarbakır'da 'Fiskaya' diye vatandaşlarımızın bildiği Dicle Nehri kenarında koruma altında olan fakat üstünde vatandaşımızın da huzur içerisinde yaşayamadığı alanda önemli bir dönüşüm, doğa koruma projesi gerçekleştireceğiz. Buradaki vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde o vatandaşlarımızı uygun alanlara taşıyarak buraya Dicle Nehri kenarında Diyarbakır'ımıza yakışacak bir restorasyon projesi, bir çevre düzenleme projesi, bir rekreasyon alanı kazandırmak üzere inşallah çalışmalarımızı başlatıyoruz." ifadelerini kullanan Kurum, Diyarbakır'ın en güzel yerlerini Diyarbakırlıların hizmetine sunmaya devam edeceklerini belirtti.

"Yıl sonu 200 bin konut hedefimize kavuşmuş olacağız"

Kurum, 16 aydır deprem bölgesinde seferberlik şuuruyla çalıştıklarını ifade ederek, 11 ilde 283 bin konut ve işyerinin yapımı için çalışmaların sürdüğünü, 4 bin 500 köyde de köy konutlarının yapımının devam ettiğini belirtti.

Şu ana kadar 76 bin konutu 11 ilde vatandaşlara teslim ettiklerini, yıl sonuna kadar bu sayıyı 200 bin konuta çıkarmak için azimle ve gayretle çalıştıklarını anlatan Kurum, şöyle dedi:

"İnşallah 10 gün sonra 15 bin konutumuz, ağustos ayında da 20 bin konutumuzu tamamlayıp bu sayıyı 100 binin üzerine ağustos ayı sonunda çıkarmış olacağız. Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle yine depremden hasar görmüş vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim etmeye devam edeceğiz. İnşallah her ay 25-30 bin konutun teslimiyle birlikte yıl sonu 200 bin konut hedefimize kavuşmuş olacağız. 2025 yılında depremde hasar görmüş 11 ildeki vatandaşlarımızı inşallah evlerine kavuşturup o sağlam, huzurlu yuvalarda dualarını almak için ekibimizle birlikte gece gündüz çalışacağız."

"Deprem bölgesinde asla ve asla siyasi polemikler yoktur"

Diyarbakır merkezde "Oğlaklı bölgesi" denilen alanda kente yakışacak yeni modern bir uydu kent yapımının sürdüğünü dile getiren Kurum, yaklaşık 15 bin konuttan oluşan projenin altyapısıyla, okullarıyla, camileriyle ve sosyal donatılarıyla tam bir örnek şehircilik modeli olacağını vurguladı.

Kurum, 22 yıldır AK Parti'nin eser siyasetiyle yine Cumhur İttifakı'nın "Türkiye vizyonu" ile milletin her bir ferdine hizmet sunmak ve eser üretmek için çalıştıklarını belirterek, vatanın her bir köşesini yapılan yatırımlarla buluşturmaya devam ettiklerini bildirdi.

Diyarbakır'da da bu manada eğitimden sağlığa, sanattan spora, kentsel dönüşümden sosyal konut projelerine kadar birçok projeyi ve eseri hayata geçirdiklerini anlatan Kurum, bu eserlerin altında Cumhurbaşkanı'nın imzasının, vatanın her karışında da alın teri olduğunu söyledi.

Kurum, aynı anlayışla bu hizmetleri ve projeleri sürdürmeye devam ettiklerini vurgulayarak, deprem bölgesinde de yine milletle el ele gönül gönüle bu projeleri uygulamayı başaracaklarını belirtti.

"Deprem bölgesinde asla ve asla siyasi polemikler yoktur, kardeşlik ve dayanışma ön plandadır, yarınlar için milli mutabakat vardır. Bu milli mutabakat 6 Şubat 2023'te kurulmuş ve depremzede kardeşlerimiz evlerine girene kadar da bu mutabakat çerçevesinde kararlı duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz." diyen Kurum, 11 ili Anadolu'nun en güçlü şehirleri yapana kadar deprem hasarı tamamen bitene kadar bu anlayışla çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Toplantıya, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, vali yardımcıları, bazı kaymakamlar ile kurum müdürleri katıldı.

Bakan Kurum daha sonra Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı koordinesinde merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde yapımı süren konutlarla ilgili incelemelerde bulundu.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Kurum, örnek daireyi gezdi.

Konutlarına yerleşen vatandaşlara "hayırlı olsun" dileğinde bulunan Kurum, çocuklarla yakından ilgilendi, onlara oyuncak hediye etti.