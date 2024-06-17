Cezaevlerinde Uyuşturucu Suçları Birinci Sırada

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DİLAN KUTLU

(ANKARA)- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı rapora göre, cezaevlerinde suç profilinde uyuşturucu suçları yüzde 36 (119 bin 500 kişi) ile birinci sırada; ikinci sırada yüzde 25 ile hırsızlık; üçüncü sırada yüzde 15 ile yaralama suçları geliyor. Türkiye'de cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların yüzde 95'ini erkekler oluşturuyor.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından, ceza infaz sistemi, cezaevlerin durumu hakkında hazırlanan rapor İnsan Hakları Komisyonu'na sunuldu.

Rapora göre; Türkiye'de 403 cezaevleri bulunuyor. 11 Haziran 2024 tarihi itibarıyla cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu sayısı 340 bin 268 kişi. Bunun 322 bin 770 kişiyle yüzde 95'ini erkekler, 14 bin 345 kişi ile yüzde 4'ünü kadınlar, 3 bin 153 ile yüzde 1'ini çocuklar oluşturuyor.

Cezaevlerinde suç profilinde, en yüksek oranda uyuşturucu suçluları bulunuyor. Uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunanlar yüzde 36'yla (119 bin 500 kişi) birinci sırada geliyor, ikinci sırada yüzde 25 ile hırsızlık suçları; üçüncü sırada yüzde 15 ile yaralama suçları geliyor.

"Türkiye cezaevleri uluslararası standartların üzerinde"

Türkiye'de yeni yapılan cezaevlerinin uluslararası standartların da üstünde olduğuna dikkat çekilen raporda; Türkiye 'de 11- 16 metrekare olacak şekilde projeler yapıldığı belirtildi. Aynı zamanda projesi devam eden cezaevinin 34, inşaat halinde olan cezaevinin 26 olduğu bunların en geç 2026 yılına kadar bitileceği öngörüldü.

Farklı ülkelerin cezaevi personeline eğitim veriliyor

Raporda, Adalet Bakanlığı'na bağlı Türkiye'de bulunan beş "personel eğitim merkezi" bulunduğu çeşitli ülkelerden cezaevleri personellerine eğitim verildiği belirtilirken, listede " Suudi Arabistan, Sudan, Afganistan, Moldova, Suriye, Kosova, Libya, Kırgızistan, Arnavutluk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" yer alıyor.

Cezaevinde anneler günlük 150 TL yemek ücreti veriyor

Cezaevlerinde hükümlü, tutuklu ve personelin günlük yemek ücreti 83 TL, kurumda annesiyle birlikte kalan çocuklar ile süt emziren anneler içinse 150 TL olarak uygulanıyor.

Sağlık uygulamaları

Raporda, cezaevlerindeki sağlık hizmetlerinden yararlanan tutuklu ve hükümlü sayısına da yer verildi. Buna göre; 2023 yılında cezaevlerinde muayene olan hükümlü tutuklu sayısı 3 milyon 115 bin 834 oldu. Son beş ayda ise 1 milyon 265 bin 239 kişi sağlık hizmetlerinden yararlandı.

2 bin 811 adli suçlu Cumhurbaşkanı kararı ve sağlık gerekçesiyle tahliye edildi

2013 yılından Ocak 2024'te kadar geçen sürede Cumhurbaşkanı kararı ve sağlık nedenleriyle 2 bin 949 hükümlü cezaevinden tahliye edildi. Bunun 2 bin 811'ini adli suçlular, 138'sini ise terör suçluları oluşuyor.