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Cezayir, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Cezayir, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik düzenlediği hava saldırılarını kınayarak, bu saldırıların Birleşmiş Milletler'in çatışmayı sona erdirme çabalarını baltalayacağını belirtti. Açıklamada, Kızıldeniz'deki güvenlik sorununun çözülemeyeceği ve askeri müdahalelere karşı oldukları vurgulandı. ABD ve İngiliz savaş uçakları, dün gece Yemen'in bazı noktalarına hava saldırısı düzenlemişti.

Cezayir, ABD ve İngiltere\'nin Yemen\'e yönelik saldırılarını kınadı
13.01.2024 - 01:03,  Güncelleme: 01:05
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Cezayir, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarının, Birleşmiş Milletler'in (BM) ülkedeki çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan çalışmalarını baltalayacak tehlikeli bir olay olduğunu belirtti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yemen'de pek çok noktaya ABD ile İngiltere tarafından düzenlenen hava saldırılarından büyük bir endişe ve üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Gerilimin tehlikeli bir şekilde tırmandırılması, BM'nin Yemen'deki çatışmaya çözüm bulma çabalarını baltalayacaktır." ifadesi kullanıldı.

"Kızıldeniz'in güvenliği sorununun, Husilerin, ticari gemilere saldırılarıyla İsrail'in 3 aydır Gazze'de işlediği katliamlar arasında herkesin gördüğü net ilişki görmezden gelinerek çözülemeyeceği" vurgulanan açıklamada, Cezayir yönetiminin, dünya barışı üzerinde felaket sonuçlar doğurabilecek askeri müdahalelere karşı olduğu dile getirildi.

Açıklamada, tüm taraflara, sorunu orantısız ve tehlikeli bir şekilde tırmandırmaya son verme ve krizin kökenine ve gerçek sebeplerine inme çağrısı yapıldı.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, dün gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliği tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Cezayir, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika


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