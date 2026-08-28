Cezayir\'de orman yangınları: 12 can kaybı

CEZAYİR, 28 Ağustos (Xinhua) -- Cezayir'in kuzeydoğusundaki üç vilayeti etkisi altına alan orman yangınları büyük tahribata yol açtı.

Cezayir İçişleri Bakanı Said Sayut'un çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre yangınlarda en az 12 kişi hayatını kaybetti.