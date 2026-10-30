Chelli Goldenberg, canlı yayında olduğunu bilmeden işgali 'günah' diye niteledi - Son Dakika
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Chelli Goldenberg, canlı yayında olduğunu bilmeden işgali 'günah' diye niteledi

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Oyuncu Chelli Goldenberg, canlı yayında olduğunu fark etmeden İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini eleştirip artık İsrailli olmaktan gurur duymadığını söyledi. Konuşmasının ardından yayında olduğunu fark edince şaşkınlık yaşayan Goldenberg, sunuculara tepki gösterdi.

İsrailli ünlü oyuncu Chelli Goldenberg, canlı yayında olduğunu fark etmeden yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini eleştirerek, "Artık İsrailli olmaktan gurur duymuyorum." dedi.

İsrail televizyonu Kanal 13'te yayımlanan bir programa katılan Goldenberg, reklam arasında olduğunu zannederek program sunucularıyla sohbet ettiği sırada İsrail yönetiminin politikalarına ve Filistin topraklarındaki işgale tepki gösterdi.

İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini "günah" şeklinde niteleyen Goldenberg, bölgede yaşanan gelişmelerin sorumlusunun işgal olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden İsrailli olmaktan mutlu olmayı gerçekten çok isterdim. Artık İsrailli olmaktan gurur duymuyorum. 1954'te doğdum ve 1967'den sonra bile işgalin günahını anlamak 10 yılımı aldı. Bir gecede olmadı. İşgal, ardından her şeyi getirdi. Şu anda yaşanan her şey işgalin bir sonucudur."

Goldenberg, İsrail'deki mevcut sorunların dini baskı, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Yahudi terörizmi ve kibir nedeniyle yaşandığını ifade ederek, "Bir azınlığın özgürlüğü için savaşma hakkı vardır." diye konuştu.

Konuşmasının ardından canlı yayında olunduğunu fark ederek şaşkınlık yaşayan Goldenberg, "Yayında mıydık? O konuşma sırasında yayında mıydık? Yayına döndüğümüzü söylemediniz. Reklam arasında olduğumuzu zannediyordum. Gidiyorum. Bu hiç iyi değil. Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten şoktayım." diyerek stüdyodaki sunuculara tepki gösterdi.

Kaynak: AA
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