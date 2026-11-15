Chongqing Qianjiang'da mantar sektörü akıllı ve çevre dostu üretime dönüşüyor - Son Dakika
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Chongqing Qianjiang'da mantar sektörü akıllı ve çevre dostu üretime dönüşüyor

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Chongqing Qianjiang\'da mantar sektörü akıllı ve çevre dostu üretime dönüşüyor
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Chongqing Qianjiang'da geleneksel yenilebilir mantar yetiştiriciliği akıllı tesis üretimiyle birleştiriliyor. Sektörün büyük ölçekli, akıllı ve çevre dostu üretime dönüşmesi kırsal sanayinin kalitesini ve verimliliğini artırırken halkın gelirlerini yükseltiyor.

CHONGQİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne bağlı Qianjiang ilçesi, son yıllarda dağlık coğrafyasının tarımsal potansiyelinden yararlanarak geleneksel yenilebilir mantar yetiştiriciliği ile akıllı tesislerdeki üretimi entegre ediyor.

Bölgedeki yenilebilir mantar sektörü, büyük ölçekli, akıllı ve çevre dostu üretime doğru istikrarlı bir dönüşüm geçiriyor. Bu dönüşüm, kırsal sanayinin kalitesini ve verimliliğini artırırken bölge halkının gelirlerinin yükselmesine de katkı sağlıyor.

Kaynak: Xinhua
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