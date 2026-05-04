CHP 81 İlde Sahada... CHP İzmir İl Başkanı Güç: Erken Seçim Olmadan Sistemin Düzelme Şansı Yok

(İZMİR) - CHP'nin 81 ilde yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında, partinin İzmir İl Başkanlığı Bornova'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretlere ilişkin konuşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "Halktan kopmuş bir merkezi hükümetle karşı karşıyayız. Bizler artık erken seçim olmadan sistemin düzelme şansının olmadığını inanıyoruz. Acil bir şekilde erken seçime ihtiyacımız var" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla CHP örgütü 81 ilde bugün itibariyle sokağa indi. CHP İzmir İl Başkanlığı ise ilk saha çalışmasını Bornova'da gerçekleştirdi. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile partili isimler Bornova'da esnafla ve vatandaşla bir araya geldi.

Güç: "Bunlar tamamen ranta yönelik adımlar"

AK Partili isimlere 'rant' tepkisi gösteren CHP İzmir İl Başkanı Güç, "Süreç iyi gitmiyor. Ekonomi açısından vatandaşın inanılmaz bir tepkisi var. Beklenti tamamen yerel yönetimlere dönmüş durumda. Ama yerel yönetimlerin de belli sınırları var. Merkezi hükümetten ciddi anlamda halkın kopuşu var. Dün İEOSOB Genel Kurulu'na katıldık. Orada AKP'nin İzmir temsilcileri, halktan kopmuş olduğunu konuşmalarında belli ettiler. Konuştukları şey Çeşme Projesi, İnciraltı projesi diyorlar. Esnafın sorunları Çeşme ya da İnciraltı projesi ve planları değil. Bunlar tamamen ranta yönelik adımlar. Esnafın problemi stopaj, vergiler, krediye ulaşamaması. Halktan kopmuş bir merkezi hükümetle karşı karşıyayız" dedi.

"Bütün hizmetlerin, belediye başkanlarının üzerine yıkıldığı bir sistem"

CHP'li belediyelerin vatandaşın geçim sorunlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Güç, erken seçim vurgusu yaparak, "Yerel yönetimler inanılmaz derecede emek harcıyorlar. Belediye Başkanlarımız çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Yaşlılara bakanlar, hastaneye hastayı taşıyan, okul boyayan, yolu yapan, parkı yapan da belediye başkanlarımız. Bütün hizmetlerin, maalesef belediye başkanlarının üzerine yıkıldığı bir sisteme döndü. Bu hizmetleri yapmayalım diye mesnetsizce iftiralar atılıyor. Garip garip suçlamalarla zan altına alıyorlar. Bu suçlamalarla ve içeriye giren belediye başkanlarımızı gören bürokrasiyi yavaşlatmaya çalışıyorlar. Ama belediyelerimiz hizmetler en iyi şekilde hayata geçiriyorlar. Bizler artık erken seçim olmadan sistemin düzelme şansının olmadığını inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Halkın enflasyonu yüzde 100 durumda"

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına da değinen Güç, şunları söyledi:

"Türkiye'de 2018 yılından itibaren ekonomik kriz var. Bu kriz sayılarla belirtildiği gibi değil. Ekonomik kriz, geçmişten gelen eğitim ve adalet sisteminin bozuk olması nedeniyle bir sonuç aslında. Ekonomik kriz vatandaşı derinden etkilemektedir. TÜİK verisi bile 4,18. Yani yıllık yüzde 50'ye yakın enflasyona tekabül ediyor. Halkın enflasyonu yüzde 100 durumda. Bu artık düşürülemez, yönetilemez hale gelmiş durumda. Esnafın hepsi ciddi sıkıntılar çekiyor. Çocukların, gençlerin gelecek kaygısı artmış durumda. Madde bağımlılığı artmış durumda. Emekliler için yaşam standardı denilen bir şey yok yaşamıyorlar şu anda. Yemek yemekte bile sıkıntı çekiyorlar. Ülke yönetilemez haldeyken TÜİK verisi konuşmanın alemi yok. Şu anda acil bir şekilde erken seçime ihtiyacımız var" dedi."

Arslan: "Girdi bu iktidar çıktı yüksek enflasyon, yoksulluk"

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, ekonomi politikasında yanlış kararlar alındığı ve bunun zincirleme etkilerle vatandaşı yoksullaştırdığını kaydederken şöyle konuştu:

"TÜİK o enflasyon verilerini nereden alıyor bilmiyoruz ama esnafın enflasyonu ile resmi enflasyon arasında uçurum var. Gıda enflasyonunda biz dünyaya zirveye oynuyoruz. Üzerimizde İran, Venezuela ve Sudan var. Hemen altımızda yıllarca yüksek enflasyonla uğraşmış Arjantin var. Onu solladık TÜİK'in makyajlı rakamlarına rağmen. Vatandaşı gezdiğiniz zaman sorun açık bir şekilde ortada. Emekliye 20 bin verirseniz, asgari ücreti 28 bin olursa zaten verdiğiniz 4 bin lirayı emekliden aldınız. Yıl sonunu nasıl getirecek? Ay sonu gelmiyor, yıl sonu hiç gelmeyecek. Bu bir zincir. Birçok esnafa 'Siftah var mı' diye soruyoruz. İnsanlar 'Eskisi kadar yok' diyor. Alım gücü, ciddi anlamda düştü. İnsanlar temel ihtiyaçlarla ilgili bütçeler oluşturmaya başladılar. Kimse gidip bir tekstil ürünü, ayakkabı almıyor. Zaten okula gönderdiğimiz çocukların hali ortada, bir öğün yemeği bile çok gören bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani Mehmet Şimşek'in bugün açıkladığı şekliyle bir enflasyon yok. O enflasyon neredeyse esnafa da bize de tarif etsinler oraya gidelim. Yönetemedikleri ekonominin faturası, yoksulun sırtına yükledikleri faturanın nedeni jeopolitik gelişmelermiş! Artan maliyetleri söylüyorlar, zam yapıyorlar ve savaş bittiğinde motorin, benzin fiyatları normal seviyeye geldiğinde kimse bu zamları geri almayacak. Kötü ekonomi yönetimi, yandaşı kayıran anlayıştan vazgeçilmesi gerekiyor. Bizim vatandaşı rahatlatacak hamleler yapmamız gerekiyor. Onun da tek yolu erken seçimle bu iktidardan kurtulmaktır. Girdi bu iktidar çıktı yüksek enflasyon, yoksulluk. Girdi değişmeden çıktı değişmez."

Eşki: "Erken seçim gelmeden bu işlerin çözülebilme ihtimali yoktur"

Bornova Belediye Başkanı Eşki ise enflasyonla etkin mücadele edilmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Esnaftan edindiğimiz izlenim, sürekli bir şekilde üretici maliyetlerinin arttığı ama bu artan maliyetleri satışlara yansıtamadıkları ve satış oranların düştüğü. İnsanların en temel kendi güvenliği, yiyeceği, içeceği, sosyal ihtiyaçlarının elde ettikleri gelirle karşılanma oranı çok düştü. Bunun da esnafa yansıması olumsuz oldu. TÜİK ve ENAG rakamlarından farklı olarak zihinlerde enflasyonla mücadele edilmediğini görüyorum. Tarihin hangi dönemine bakarsanız bakın enflasyonla mücadelenin temeli, üretimi artırmaktır. Üretimi artırmayıp rakamlarla oynamanın, hiçbir zaman başarı getirmediğini gördük. Bu ülkede dayanılmaz ve sürekli talep edilen gerçek, erken seçimdir. Erken seçim gelmeden, halkı düşünen bir hükümet kurulmadan bu işlerin çözülebilme ihtimali yoktur."