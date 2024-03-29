CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Meral Akşener\'in sözlerini değerlendirdi

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik "O artık CHP Genel Merkezinin ev kölesi olmuştur" sözlerine ilişkin, "Açıklamayı talihsiz, nezaket sınırlarını zorlayan bir açıklama olarak görüyorum. Sayın Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığına layık gördüğü isimlerden biriydi Sayın Mansur Yavaş. Dolayısıyla beş-altı ay içerisinde aynı kişiyle ilgili bu kadar farklı değerlendirmeleri yapabilmek en azından şaşırtıcı." değerlendirmesinde bulundu.
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Ankara'daki 25 ilçede seçim sürecine ilişkin çalışmaları anlattı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"CHP'DE TAHAKKÜM, KÖLELİK İLİŞKİSİ OLAMAZ"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin Ankara'daki iftar programında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik "O artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur." sözlerine ilişkin Erkol, şöyle konuştu:
"Siyaset bir rekabet işi ama aynı zamanda da bir nezaket işi. Dolayısıyla ben açıklamayı talihsiz, nezaket sınırlarını zorlayan bir açıklama olarak görüyorum. Sayın Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığına layık gördüğü isimlerden biriydi Sayın Mansur Yavaş. Dolayısıyla beş-altı ay içerisinde aynı kişiyle ilgili bu kadar farklı değerlendirmeleri yapabilmek en azından şaşırtıcı. Ama başka bir şey daha vurgulamak istiyorum. Ben başka siyasi partilerle ilgili bir şey söyleyemem. Fakat Cumhuriyet Halk Partisinin içerisinde ilçe başkanına, il başkanına, il yöneticisine genel merkez yöneticisine, milletvekiline ve belediye başkanına hiçbir düzeyde bir tahakküm ilişkisi olmaz, bir kölelik ilişkisi olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç köle olmadığı için köleleştirilmek isteyen bir yaklaşımı partinin kapısından bile sokmamaya her birimiz kararlı olduğumuz için Cumhuriyet Halk Partisinde köle yok. Sayın Mansur Yavaş'ın ya da başka bir belediye başkanımızın da herhangi bir gücün kölesi olması gibi bir şeyi tartışmak, düşünmek de mümkün değil. Sayın Mansur Yavaş son derece saygın bir kişilik. Kendi görüşleri var, kendi duruşu var. Sayın Mansur Yavaş'ın görüşleri ve duruşu Cumhuriyet Halk Partisi kimliği içerisinde bir bütünlük sağlamıştır."
"SON 35 YILIN TARİHİ REKORLARINI BU SEÇİMLE KIRACAĞIZ"
Erkol, 31 Mart'taı Ankara'da tarihi bir başarı beklediklerini dile getirerek, "Son 35 yılın bütün tarihi rekorlarının bu seçimle kırılacağına inanıyoruz. Öncelikle Sayın Mansur Yavaş'ın, bizdeki anket verileri öyle, rakibini ikiye katlayan bir performansla seçileceğini görüyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesini bir beş yıl daha CHP'nin yöneteceği kesinleşmiş durumda." dedi.
Erkol, "Elimizdeki verilere göre 10'un üzerinde belediye CHP'li adaylar tarafından neredeyse 'kesin denecek' noktada kazanılıyor. Yaklaşık 10 ilçede de bir adım öne geçtiğimiz, bir adım geride kaldığımız bir yarış sürüyor. Bu yarış bittiğinde alt sınırı 11 olan üst sınırı 20 olan bir ilçe belediye sayısını bekliyoruz." diye konuştu.
"ANKARA'DA 30 BİN KİŞİ SANDIKTA ÇALIŞACAK"
Her sandıkta asil ve yedek sandık görevlisi olacağını söyleyen Erkol, şöyle devam etti:
"Bir okulu koordine edecek okul sorumluları hazırlanmış durumda ve doğabilecek hukuki sorunlara hızla müdahale edebilmek için de bütün Ankara'daki ilçeleri kapsayacak şekilde bir hukukçu organizasyonu da hukuk alanındaki sivil toplum örgütlerinin de desteği de alınarak hazırlanmış durumda. Tek amacımız sandığa oyun girdiği gibi çıkması, tutanaklara yansıması ve seçmenin oyunu alan adayın da seçimin galibi ilan edilmesi."
Ankara'da 30 bin kişinin seçim güveliği için çalışacağını söyleyen Erkol, CHP'ye başvuran ve Ankara'ya gelmek isteyen seçmene maddi olarak destek verdiklerini belirterek, şimdiye kadar bin civarında başvuru olduğunu kaydetti.
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