Özgür Özel: Diplomasız Erdoğan, mazbatasız genel başkan istiyor

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, en kısa sürede kurtultaya gidilmesi çağrısını yineleyerek,

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde partililerle bayramlaştı. Özel'in bayramlaşma programında yaptığı konuşma esnasında elektrikler kesildi. Jenaretörün devreye girmesiyle konuşmasını sürdüren Özel, şu ifadelere yer verdi:

"MÜESSES NİZAMIN TEKERİNE İKİ KERE ÇOMAK SOKTUK"

"Beklediğimizi yaptılar, elektriği kestiler, jenaratör devrede. Bizim sesimizi asla kesemeyecekler. Bu saldırılar, bu sabotajlar, yargı darbesi... Bir tek şey isteniyor; Türkiye'de iktidara yürüyen bir Cumhuriyet Halk Partisi değil iktidarla yürüyen bir Cumhuriyet Halk Partisi istiyorlar. Size and olsun ki iktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğim. Türkiye'de yıllardır planlanan müesses nizam kendi siyaset kurgusunu bozmak istemiyor. O yüzden değişmeyen aktörleri, siyasetçileri millete dayatıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimi, gençleşmeyi, kadınların önünün açılmasını, birbirini ezmeden güç veren anlayışla yaptıklarını hazmedemiyorlar. Biz bu müesses nizamın çarkına iki yerde çomak soktuk. Birincisi; 'bu düzende Türkiye'de seçimle genel başkan değişmez, Atatürk kalksa gelse bu delege düzeni ile genel başkanı değiştiremez' denilen yerde Atatürk'ün kendisini değil fikrini, mücadelesini, azmini sahiplenenler CHP'de kurultayı kazandılar. İkincisi; AK Parti yenilemez, 13 sefer seçim oldu AK Parti yenilmezdir' diyenlere karşı CHP hep birlikte AKP'yi yendik ve müesses nizamın tekerine çomak soktuk. Kimse bu milleti de bu devleti de küçük görmesin. Bu milleti emir eri sanmasın."

"BU ÜLKEYİ SEVEN KİMSENİN KURULTAYI GECİKTİRMEYE HAKKI YOK"

Bugün burada partimize yapılan 21 Mayıs darbesinden sonra 24 Mayıs günü partiye yapılan vicdansız saldırıdan sonra bugün buraya gelenler tarihin doğru tarafında duruyor demek kifayetsizdir. Bugün bu meydana gelenler tarihte yerini alacak demek kifayetsizdir. Bugün bu meydan tarihi yazmaya gelmiştir. Türkiye'nin dört bir yanından toplama bir kitleye, parti emekçilerini zorlayarak indirmeye rağmen bu meydanın küsuratı bile orada yoktur. Bu meydan tarihin ta kendisidir. Buradan açıkça söylüyorum; diplomasız Erdoğan, mazbatasız genel başkan istemektedir. Buna izin vermeyeceğiz. Mahkemenin Tayyip Erdoğan'ın kurduğu yargı kollarının talimatıyla dünya hukuk tarihinde olmayan Türkiye siyasi tarihine bir kara leke olarak kazınan butlan kararı kimseye genel başkanlık meşruiyeti vermez. Yargının butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne mazbatasız bir genel başkan yakışmaz, oturamaz. Gerçekten bu ülkeyi seven, bu iktidarı değiştirme umuduna gönül veren hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır.

"GENEL BAŞKANIN KİM OLACAĞINA 2 MİLYON CHP'Lİ KARAR VERSİN"

Buradan açıkça sesleniyorum; hangi delege ile istiyorsanız derhal bir kurultay yapın ve partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. CHP atama kabul etmez. Bütün il başkanlarımız burada, seçilmiş ilçe başkanları, belediye başkanları, üyeler... Kimse butlan istemiyor, bir atanmış istemiyor. Türkiye'nin demokrasisinin teminatı bu partidir. Derhal kurultayını istiyor. Buradan sizin huzurunuzda söylüyorum; benim bu partiyi nasıl yöneteceğimi taahhüt ettiğim kırmızı kitapta CHP Genel Başkanının ve Cumhurbaşkanı adayının tüm üyelerimizin oyuyla seçilmesi gerektiğini söylemiştik. Geçen seneki 23 Mart'ta ilk sözümü tuttuk, Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirledik. Hiçbir bahaneye sığınmadan şimdi bir kez daha söylüyorum; ben her delege ile yarışa varım ancak kurultay tarihini ilan edin. Kurultay olmadan 15 gün önce CHP örgütlerine sandık koyalım 2 milyon üyeyi çağıralım. Genel Başkanın kim olacağına 2 milyon CHP'li karar versin. O sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim. Yani hem kurultaydan korkmuyorum ama gerçek bir enerji için bütün üyelerle birlikte genel başkanlık için ön seçim istiyorum. Sözüm sözdür; eğer Manisa'da 2015 ön seçiminde yüzde 84 oy alarak tüm zamanların ön seçim rekorunu kırmıştım. Eğer bu ön seçimde yüzde 85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.

"CHP BUNLARI HAKETMİYOR, BUNU SİZE YAPTIRMAYACAĞIM"

Burada tarihi bir fırsat var. Bu kaostan CHP yıpranarak değil güçlenerek, şaha kalkarak iktidara koşarak gidebilir. Bunun için aklı selimin harekete geçmesi lazım. Parti Meclisi toplanacak, çoğunluk sizde yok. Vicdan hakim, partililik hakim toplayamıyorsunuz, vazgeçiyorsunuz. Partinin bayramlaşmasının bir kalabalık olabilmesi için yapılanları hep beraber gördük. Utanıyorum, kahroluyorum. TGRT'deki tipler hatırlayın hepinize vakti geldiğinde her hakareti yapan, her haysiyet suikastini yapanlar butlana vasi atanmışlar. Partiye TGRT'den basın danışmanı atamışlar adamın bir amacı var; CHP'yi yıpratmak için her türlü rezaleti göze alıyor, partiyi yerin dibine sokacak iftiralar atıyor. CHP bunları haketmiyor, bunu size yaptırmayacağım. Ömrü boyunca CHP'ye sövmüş bir anlayışı, parti düşmanı bir anlayışı, CHP'ye her türlü kötülüğü yapmış bir anlayışı partinin koridorlarına sokmak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baba evine sokmak, canlı yayında TGRT'ye teşekkür etmek dünyanın en ayıp işidir.

Güya bu partinin milletvekili yaptığı bir isim TGRT'de canlı yayında 'bütün bu süreç boyunca katkılarınız unutulamaz, iyi ki varsınız' diyor. Bu sözü söyleyen nasıl CHP'li olabilir? Bütün belediye başkanlarımıza hep birlikte itibar suikastı yapanların ağzını kendi söylemi yapanlar bu partiyi yönetemez. Geçen sene ön seçimde sandık başına ben de gittim, genel başkanım da gitti, Mansur başkanım da gitti, önceki genel başkan da gitti. O gün ekran başkana oy verirken 'TGRT hırsızlara sahip çıkıyorsunuz' diyordu. Şimdi sırf parti içi iktidar için TGRT'nin sözleri benimsenip nasıl belediye başkanlarımızı partiden atmaya, disipline vermeye kalkarsınız. Yazıklar olsun."

