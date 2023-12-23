CHP Ankara İl Örgütü\'nden 17/25 Aralık Protestosu... Ümit Erkol: "Evinde Para Sayma Makineleri Çıkanları Bize Masum Gibi Gösterenleri Affetmeyeceğiz"

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, 17/25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun yıl dönümünde; "Birileri yoksulluk sınırının altında maaş alırken, ayın sonunu getiremezken, pazar tezgahlarından artan meyveleri seçerken; birileri evinde para sayma makinesi bulunduruyorsa burada bozuk bir düzen vardır. Evinde para sayma makineleri çıkanları bize masum gibi gösterenleri affetmeyeceğiz. Ülkeyi batırdılar, kurtarmak için bu defa da kara para tuzağına düştüler. Uyuşturucu baronlarını ve onların paralarını Türkiye'ye davet etmeye çalışıyorlar. Kara parayla bir ülkenin kurtulduğu hiçbir zaman görülmemiştir" açıklamasını yaptı.

CHP Ankara İl Örgütü, 17/25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun yıl dönümünde Ankara Güvenpark'ta basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan İl Başkanı Ümit Erkol, 'Cemaat ve tarikatlarla işbirliğine devam edeceğiz' diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösterdi. Erkol'un açıklamaları şöyle:

"AKP İKTİDARI KURULDUĞU İLK GÜNDEN BU YANA LAİKLİK İLKESİNE ÇEŞİTLİ YOLLARLA SALDIRMAYA DEVAM ETMEKTEDİR"

"Türkiye devletinin temeli bir cumhuriyettir ve anayasamız laik, sosyal bir devlet olarak vurgular. Laiklik toplumun çimentosudur. Ne yazık ki AKP iktidarı kurulduğu ilk günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve bunun en temel ilkesinden olan laiklik ilkesine çeşitli yollarla saldırmaya devam etmektedir. Kendisinie yapılan eleştirelere karşı pervasız ve pişkin bir şekilde aynı uygulamaları devam ettireceğini vurgulaması Milli Eğitim Bakanı'na olan saygımızı kaybetmemize neden olduğu gibi artık bu görevde bir gün bile olsun durmasını zararlı bulmaktayız.

"CEMAAT VE TARİKATLARIN EĞİTİM KURUMLARI İÇİNDE CİRİT ATMASI KABUL EDİLEMEZ"

Eğitim kurumlarının cemaat ve tarikatlara devredilmesi, cemaat ve tarikatların eğitim kurumları içinde cirit atması kabul edilemez. AKP iktidarını daha önce FETÖ konusunda daha önce uyardığımızda, 'Çok saygın bir insan' diyen; elini, eteğini öpenler bir süre sonra bir terör örgütü olduğunu keşfettiler. Şimdi kendisine yeni cemaatler, tarikatlar, yol arkadaşları seçiyor. Yeni yol arkadaşlarına devlet, ticari olanakları sunuyor, onları palazlandırıyor. Palazlanan tarikat ve cemaatler yoldan çıkıyor. Yeni FETÖ'ler yaşamak istemiyorsak bir an öcne cemaat ve tarikatların devlet kaynaklarıyla beslenmesine, ticarete ve eğitime müdahale etmek gerekiyor ve bunun ilk adımı Milli Eğitim Bakanı'nın bir an önce görevi bırakmasından geçiyor.

"ÜLKEYI BATIRDILAR, KURTARMAK IÇIN BU DEFA DA KARA PARA TUZAĞINA DÜŞTÜLER"

Birileri yoksulluk sınırının altında maaş alırken, ayın sonunu getiremezken, pazar tezgahlarından artan meyveleri seçerken; birileri evinde para sayma makinesi bulunduruyorsa burada bozuk bir düzen vardır. Evinde para sayma makineleri çıkanları bize masum gibi gösterenleri affetmeyeceğiz. Ülkeyi batırdılar, kurtarmak için bu defa da kara para tuzağına düştüler. Uyuşturucu baronlarını ve onların paralarını Türkiye'ye davet etmeye çalışıyorlar. Kara parayla bir ülkenin kurtulduğu hiçbir zaman görülmemiştir.

İlk yerel seçimde AKP'ye ve yandaşlarına, Cumhur İttifakı'na 'kırmızı kart' gösterelim. Yerel seçimlerde Ankara'da Cumhur İttifakı'na AKP ve MHP'ye 'kırmızı kart' göstereceğiz. Hemen arkasından oradan aldığımız güçle 2028 seçimlerine hazırlanacağız. Bu defa da 'kırmızı kart'larımızı Recep Tayyip Erdoğan'a göstereceğiz."