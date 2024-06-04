CHP Aydın Milletvekilleri Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı ziyaret etti

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(AYDIN)- Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı ziyaret etti.

Makamda gerçekleştirilen ziyarette, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, nazik ziyaretlerinden dolayı, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve beraberindekilere teşekkür etti.