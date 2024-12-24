CHP, HEYET GÖREVLENDİRDİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen bir fabrikada yaşanan patlama ile ilgili heyet görevlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin başkanlığındaki heyette CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve Muğla Milletvekili Cumhur Uzun yer aldı. Heyet, bugün patlamanın gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunacak.
Son Dakika › Güncel › CHP, Balıkesir'deki Patlama İçin Heyet Görevlendirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?