CHP, Balıkesir'deki Patlama İçin Heyet Görevlendirdi - Son Dakika
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CHP, Balıkesir'deki Patlama İçin Heyet Görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili bir heyet görevlendirdi. Heyet, olay yerinde inceleme yapacak.

24.12.2024 13:29
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CHP, HEYET GÖREVLENDİRDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen bir fabrikada yaşanan patlama ile ilgili heyet görevlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin başkanlığındaki heyette CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve Muğla Milletvekili Cumhur Uzun yer aldı. Heyet, bugün patlamanın gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CHP, Balıkesir'deki Patlama İçin Heyet Görevlendirdi - Son Dakika

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