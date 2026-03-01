CHP Başkanı Çelik'ten Adliye Önünde Açıklama - Son Dakika
CHP Başkanı Çelik'ten Adliye Önünde Açıklama

CHP Başkanı Çelik\'ten Adliye Önünde Açıklama
01.03.2026 18:29
Özgür Çelik, tutuklu belediye başkanları için adliye önünde iddianame talep etti ve barış vurgusu yaptı.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu bulunan 5 ilçe belediye başkanı için adliye önünde açıklama yaptı. Hasan Akgün, İnan Güney, Hasan Mutlu, Hakan Bahçetepe ve Özgür Kabadayı hakkında aylardır iddianame hazırlanmadığını belirten Çelik, "Biz kendimize güveniyoruz, başkanlarımıza güveniyoruz, arkadaşlarımıza güveniyoruz. Yazılsın iddianameler, başlasın yargılama süreçleri. Yurttaşlarımız da görsün bütün gerçekleri" dedi.

'BUGÜN DÜNYANIN HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA BARIŞA İHTİYACI VAR'

Özgür Çelik, "Bugün dünya savaşların ve belirsizliklerin gölgesinde. Güzel Türkiye'miz ekonomi başta olmak üzere krizlerin pençesinde. Ramazan ayının sofralarımıza bereket, bölgemize ve dünyaya barış getirmesini diliyorum. Bugün dünyanın her zamankinden daha fazla barışa ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

'İŞLERİNİ İYİ YAPTIKLARI İÇİN TUTUKLANDILAR'

Çelik, "Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan gözaltına alındı. 31 Mart 2024'te İstanbul halkı bir karar verdi. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu 1 milyonun üzerinde oy farkıyla yeniden seçti. 26 ilçede CHP'li belediye başkanlarını göreve getirdiler. Başkanlarımız seçildikleri ilk günden itibaren canla başla çalıştılar. Tüm engellemelere, finansman baskısına ve yargı tacizine rağmen nasıl belediyecilik yapılır, halka nasıl sahip çıkılır İstanbul'un dört bir yanında gösterdiler. Sonra ne oldu? Tutuklandılar. İşlerini iyi yaptıkları için tutuklandılar" dedi.

'AYLARDIR İDDİANAME YAZILMADI'

Çelik konuşmasının devamında, "Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün 9 aydır tutuklu ve halen iddianamesi yazılmadı. Büyükçekmece soruşturmasında 3 kişiyle birlikte tutuklu; ancak tam 9 aydır iddianame yazılmış değil. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe de 9 aydır tutuklu ve hala iddianamesi yazılmadı. Gaziosmanpaşa soruşturmasında tek başına tutuklu. Bir kişi, bir soruşturmadan dolayı tam dokuz aydır seçmenlerinden, komşularından ve ailesinden uzak cezaevinde tutuluyor. Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu ise 5 aydır tutuklu ve halen iddianamesi yazılmış değil" ifadelerini kullandı.

'YARGILAMALAR TUTUKSUZ YAPILMALIDIR'

Konuşmasının sonunda Çelik, "Biz kendimize güveniyoruz, başkanlarımıza güveniyoruz, arkadaşlarımıza güveniyoruz. Yazılsın iddianameler, başlasın yargılama süreçleri. Yurttaşlarımız da görsün bütün gerçekleri. Buradan bir kez daha açık ve net olarak taleplerimizi iletiyoruz. Duruşmalar TRT'den canlı yayınlanmalıdır. Yargılamalar tutuksuz yapılmalıdır. Kayyum uygulaması derhal son bulmalıdır" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

