CHP, Belediye Etkinlik Harcamaları için Standart Belirleyecek - Son Dakika
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CHP, Belediye Etkinlik Harcamaları için Standart Belirleyecek

CHP, belediyelerin konser ve etkinlik harcamalarına bir standart getirmek amacıyla 21 il ve 14 büyükşehir belediye başkanının katılacağı bir toplantı düzenleyecek. Toplantıda, 2025 yılında özel günlerdeki etkinliklerin çerçevesi çizilecek.

13.11.2024 11:08  Güncelleme: 12:00
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Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP'nin belediyelerin konser ve etkinlik harcamalarına bir standart getirmek amacıyla harekete geçeceği öğrenildi. Bu kapsamda kasım ayının sonunda, CHP'li belediyelerin düzenlediği etkinliklere bir düzen getirmek amacıyla 21 il ve 14 büyükşehir belediye başkanı, genel merkezin ilgili genel başkan yardımcılığıyla bir toplantı planlıyor. Toplantıda, 2025 yılında belediyelerin özel günlerde düzenlenen etkinliklerinin çerçevesi çizilecek. Toplantıda, belli bir standart oluşturulması ve partinin bu konudaki yönergesinin de belirlenmesi amaçlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye'sinin (ABB) 29 Ekim kutlamaları dolayısıyla düzenlenen Ebru Gündeş konseri sonrası belediyenin konser için ödediği ücret tartışmalara neden olmuştu. ABB Başkanı Mansur Yavaş, pazartesi yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti. CHP'nin belediyelerin konser ve etkinlik harcamalarına bir standart getirmek amacıyla harekete geçeceği öğrenildi. Bu kapsamda kasım ayının sonunda, CHP'li belediyelerin düzenlediği etkinliklere bir düzen getirmek amacıyla 21 il ve 14 büyükşehir belediye başkanı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında bir toplantı yapacak.

"Kamuoyunu rahatsız eden kimi uygulamalar konusunda belediyelerimizin görüşlerini alacağız, bir yol haritası oluşturacağız"

Toplantıda, 2025 yılında belediyelerin özel günlerde düzenlenen etkinliklerinin çerçevesi çizilecek. Üç gün sürecek toplantıda, belli bir standart oluşturulması ve partinin bu konudaki yönergesinin de belirlenmesi amaçlanıyor. Yılbaşı etkinliklerinden başlayarak tüm yılın konuşulacağı toplantıda temel nokta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları olacak.

Kurmaylar, CHP'nin 29 Ekim kutlamalarının görkemli ve en üst perdeden yapılmasıyla ilgili bir duruşları olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"29 Ekim törenlerinde asılan bayraklar, yapılan anonslar, pankartlar, afişler, bu konuyla ilgili oluşturulan kortjeler, farklı STK'larla yapılan dayanışmalar.... Bunlarla ilgili bir kıstas, kısıtlama getirilmesi doğru değil. Her ulus kendi cumhuriyetinin yıl dönümünü çok görkemli kutlar, bunun bir maliyet hesabı yapılamaz. Ama kamuoyunu rahatsız eden kimi uygulamalar konusunda da belediyelerimizin görüşlerini alacağız, bir yol haritası oluşturacağız."

"Belediyelerde toplu iş sözleşmelerini neredeyse tamamladık"

Asgari ücrete yapılacak zam oranı tartışmaları devam ederken belediyelerde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin devam ettiğini aktaran kurmaylar, " Maltepe Belediyesi'nde grev kararı alındı. Onu çözmeye çalışıyoruz. Kartal Belediyesi'nde grev ilan edilmişti, üç gün sonra çözdük. 19 belediyemizde; İzmir ve İstanbul'daki belediyelerimizin tamamında, toplu iş sözleşmelerini neredeyse tamamladık" ifadelerini kullandı.

"Ocak 2025'te, CHP'li büyükşehirlerde en düşük personel ücreti 40 bin liranın üzerinde olacak"

Kurmaylar, toplu iş sözleşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte yeni yılda belediyelerdeki durumu şöyle anlattılar:

"Ocak 2025'te, CHP'li büyükşehirlerde en düşük personel ücreti 40 bin liranın üzerinde olacak. 50 bine ulaştığı belediyelerimiz de olacak. Geçmişte belediye başkanlarımız kendi toplu iş sözleşmelerini kendileri yapıyorlardı. Şimdi SODEMSEN yapıyor. SODEMSEN bu toplu iş sözleşmelerini ilgili genel başkan yardımcılığının gözetiminde yürütüyor. İstanbul'da günlük brüt ücret bin 260 ile bin 460 lira arasındaki bir skalada. Aşağı yukarı bütün belediyelerde sözleşmeleri bitirdik. Giydirilmiş ücretlere bakıldığında, 40 bin lira altında bir ücret görmeyeceğiz."

"Bugün seçim olsa 14 büyükşehir değil, 17 büyükşehir belediyemiz olacak"

31 Mart'tan itibaren CHP'nin yönettiği tüm belediyelerde performans ve değerlendirme ölçmeleri yaptıklarını aktaran kurmaylar, "Belediyelerin performanslarına yönelik anketler iyi geliyor. Bugün seçim olsa 14 büyükşehir değil, 17 büyükşehir belediyemiz olacak. Hatay Büyükşehir Belediyesi, kesinlikle bunlardan biri" dedi.

Kaynak: ANKA

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