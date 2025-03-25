Chp, Cumartesi Günü İstanbul'da Miting Yapacak... Özgür Özel: "Erken Seçim Sürecinin Başlaması İçin Hep Birlikte Ayağa Kalkıyoruz" - Son Dakika
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Chp, Cumartesi Günü İstanbul'da Miting Yapacak... Özgür Özel: "Erken Seçim Sürecinin Başlaması İçin Hep Birlikte Ayağa Kalkıyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Mart Cumartesi günü İstanbul'un iki büyük meydanından birinde miting düzenleyeceklerini bildirerek, "Ya Yenikapı'dayız ya Maltepe'deyiz. Darbecilerin karşısında omuz omuza, el ele mücadeleyi sürdüreceğiz. Darbeye karşı Saraçhane direnişini noktalarken, bütün Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması, tutuksuz yargılanması, yargılamaların TRT'den yayınlanması ve erken seçim sürecinin başlaması için hep birlikte ayağa kalkıyoruz. Ayağa kalkıp seçim kampanyamızı başlatıyoruz" ifadesini kullandı.

25.03.2025 21:10  Güncelleme: 00:31
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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Mart Cumartesi günü İstanbul'un iki büyük meydanından birinde miting düzenleyeceklerini bildirerek, "Ya Yenikapı'dayız ya Maltepe'deyiz. Darbecilerin karşısında omuz omuza, el ele mücadeleyi sürdüreceğiz. Darbeye karşı Saraçhane direnişini noktalarken, bütün Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması, tutuksuz yargılanması, yargılamaların TRT'den yayınlanması ve erken seçim sürecinin başlaması için hep birlikte ayağa kalkıyoruz. Ayağa kalkıp seçim kampanyamızı başlatıyoruz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadı Hüsameddin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii avlusunda düzenlenen iftarda yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğini belirterek, "Bu gece 7'nci gecemiz. Geçen hafta bu dakikalar şöyle bir şoku yaşıyorduk. Ekrem Başkan'ın diploması çarşamba günü İşletme Fakültesi'nde değerlendirilecekti. İşletme Fakültesi'nin diplomayı kabul edeceği öğrenince diploma komisyonuna darbe yaptılar. İşletme Fakültesi'nden önce İstanbul Üniversitesi'nin Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırdılar ve diplomayı üniversiteden iptal ettiler. Oysa diplomayı verme fakültenin işi" dedi. Özel, şunları kaydetti:

"Buradan bir darbe girişimi püskürtüldü"

"Bu diploma iptali mantıksız, saçma sapan bir şey, bundan ne elde edecekler derken, yattık, kalktık. Sabahın köründe kıyamet gününe uyandık. Ekrem Başkan hakkında ne terör ne yolsuzluk ne suç örgütü liderliği bıraktılar. O andan itibaren koştuk, şurada Genel Sekreterimiz de gözaltındaydı, onun odasının arkasında bir kanepe varmış, orayı bir haftadır kendimize yatak yaptık, ben İBB'den çıkmıyorum. Bu gece de buradayım. Yarın İBB seçilmişler arasından birisini seçip de Ekrem Başkan'a vekalet görevini yapacak arkadaşımızı belirleyince artık burada kayyum riski ortadan kalkınca artık buradan ayrılacağız. 20.30 mitingleri Saraçhane için son bulacak ama Saraçhane başka bir formata dönecek. Ekrem Başkan ile konuştuk. Ramazan boyunca iftarlar olacak. Kadir gecesinden itibaren çocuklar için eğlenceler olacak. Burası bayramla birlikte İstanbul'un Ekrem Başkan ile bayramlaşacağı bir merkeze dönüştürülecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de onunla burada bayramlaşacağız. Her 3 gün burada büyük bayramlaşmalar yaşarken, bu güzel anılar biriktirdiğimiz sokak bir anı sokağına dönüşecek İBB'nin çalışmalarıyla, bu gecelerden fotoğraflarla. Bir tarafında yeryüzü iftarı da olacak, çok renkli görüntüler de olacak.

Burada yaşanan büyük üzüntüler, büyük utançlar var. Gençlerimize yönelen kanunsuz emirlerle uygulanan polis şiddeti var, gaz saldırıları var. Bir meseleyi bir boyutuyla değil, toplumsal hafızaya tüm boyutlarıyla kazıyacağımız bir sürece dönüşecek Saraçhane. Buradan bir darbe girişimi püskürtüldü. 19 Mart artık başarısız bir darbe girişimidir."

"Cumartesi günü iki büyük meydandan birinde olacağız"

Gençlerin iradesinin İstanbullunun iradesini korumaya yettiğini ifade eden Özel şöyle dedi:

"Burada kalmadı, buradan Türkiye'nin dört bir yanına, 81 vilayette 973 ilçede bu darbeye itirazlar yükseldi. Darbe Tayyip Bey'e yapılırsa da karşı çıkacaksın, darbeyi Tayyip Bey yapıyorsa da karşı çıkacaksın. Geçen darbenin muhatabı geldi darbe yapmaya kalktı. Dünün mağduru bugün olmuş zalim. Ne anladım ben senin geçmişteki mağduriyetinden. Ekrem Başkan burada hapiste yatıp, 20 sene sonra kendisine karşı olacak birini hapse atacaksa - ki atmaz, kendi namusum kadar kefilim - o zaman bugün yaşanan mağduriyete üzülen bizlerin ne günahı var. Biz ona her boyutta tepkimizi göstermeye devam edeceğiz.

Cumartesi günü, bayram arifesindeyiz. Demokrasi bayramının arifesindeyiz hem Ramazan Bayramının arifesindeyiz. İki büyük meydandan birindeyiz, ona bu gece karar vereceğiz. ya Yenikapı'dayız ya Maltepe'deyiz. Darbecilerin karşısında omuz omuza, el ele mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz Saraçhane'de bir şeyi sönümlendirmiyoruz. Darbeye karşı Saraçhane direnişini noktalarken, bütün Türkiye'de başlayacak darbeye karşı Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması, tutuksuz yargılanması, yargılamaların TRT'den yayınlanması ve erken seçim sürecinin başlaması için hep birlikte ayağa kalkıyoruz. Ayağa kalkıp seçim kampanyamızı başlatıyoruz. Adayımız belli, sloganımız belli, ilk meydanımız ya Yenikapı ya Maltepe. Ona da karar verecek olanlar buradaki halk jürisi. Bugün dronedan bakacağız, hangisi daha çok talep görüyorsa oraya gideceğiz."

"Belediye Başkanı olmayan bir Belediye Meclis üyemiz Belediye Başkan Vekilimiz olacak"

Özel bir soru üzerine yarın yapılacak Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin olarak, "Belediye Başkanı olmayan bir belediye meclis üyemiz Belediye Başkan Vekilimiz olacak. Ben Tayyip Erdoğan değilim ki ben karar vereyim. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin başkan vekiline Belediye Meclis üyeleri karar verecek" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Chp, Cumartesi Günü İstanbul'da Miting Yapacak... Özgür Özel: 'Erken Seçim Sürecinin Başlaması İçin Hep Birlikte Ayağa Kalkıyoruz' - Son Dakika

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