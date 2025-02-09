CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Belirleme Süreci Başlıyor - Son Dakika
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CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Belirleme Süreci Başlıyor

CHP, cumhurbaşkanı adayını ön seçim yöntemiyle belirleme kararı aldı. 10 Şubat'ta yapılacak Parti Meclisi toplantısında ön seçim yönergesi görüşülecek ve oylamaya sunulacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara ve İstanbul'un büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya gelerek sürecin detaylarını masaya yatırdı.

09.02.2025 21:00  Güncelleme: 01:05
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(ANKARA) - CHP'de cumhurbaşkanı adayını ön seçim yöntemiyle belirleme kararının ardından gözler 10 Şubat'ta yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi. Ön seçim yönergesinin görüşüleceği ve oylamaya sunulacağı PM toplantısı öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da bir araya geldi. Saat 20.00'de başlayan görüşmede ön seçim süreci, aday belirleme ve sürecin takviminin ele alınması bekleniyor.

CHP'de cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim tartışmaları gündemdeyken gözler 10 Şubat Pazartesi günü ön seçim yönergesinin ele alınacağı ve oylamaya sunulacağı PM toplantısına çevrildi. Yarın yapılacak PM öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin yeri basına duyurulmadı.

Edinilen bilgiye göre görüşme saat 20.00'de başladı. Görüşmede, ön seçim süreci, aday belirleme ve sürecin takviminin masaya yatırılması bekleniyor.

PM'de yol haritası belirlenecek

Öte yandan, yarın parti genel merkezinde saat 12.00'de başlayacak PM'nin gündemi, erken seçim stratejileri olacak. PM'de ön seçim yol haritası belirlenecek.

Partinin Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu MYK Üyesi Gül Çiftçi'nin yürüttüğü yönerge çalışmasına göre, yaklaşık bir milyon 600 bin üye, dijital ortam yerine ilçe merkezlerinde kurulacak sandıklarda oyunu kullanacak. Aday olabilmek için de belirli bir oranda imza toplama şartı olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun denetiminde yapılan seçimlerde olduğu gibi mühürlü oy pusulaları ve zarfları kullanılacak. 30-35 günlük bir takvim içerisinde sürecin tamamlanması beklenirken PM'de, tüm bu detaylar ele alınarak yönerge görüşülecek ve oylamaya sunulacak.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, İstanbul, Politika, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Belirleme Süreci Başlıyor - Son Dakika

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