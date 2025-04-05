CHP'den Elektriğe %25 Zam Soru Önergesi - Son Dakika
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CHP'den Elektriğe %25 Zam Soru Önergesi

CHP'li Türker Ateş, elektriğe yapılan %25 zamı TBMM'de gündeme getirdi, Bakan'a sorular yöneltti.

05.04.2025 13:45
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(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, elektriğe yüzde 25 zam yapılmasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a "Yıl sonuna kadar elektrik ve doğal gaz faturalarına yönelik öngörülen zam oranları ne kadardır" diye soran Ateş, "Seçimlerden önce oy kazanmak için elektrik ve doğal gaz faturaları düşük tutulmuştu. Şimdi bunun acısı çıkarılıyor" ifadesini kullandı.

CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi ve Enerji Komisyonu Üyesi Ateş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. 2022 yılında imzalanan Cumhurbaşkanı Kararı ile elektrik ve doğal gaz faturalarına sübvansiyon verildiğinin bilindiği kaydedilen önergede, "Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında EÜAŞ'a 213 milyar lira; BOTAŞ'a 66 milyar lira görevlendirme gideri ödenmiştir. 2025 yılının ilk iki ayı verilerine göre, EÜAŞ'a yapılan görevlendirme gideri 37 milyar lirayı aşmış, BOTAŞ'a yapılan görevlendirme gideri 35 milyar liraya ulaşmıştır. 5 Nisan 2025 tarihinden geçerli olmak üzere, EPDK tarafından meskenlere elektrik ücretlerine yüzde 25; doğal gaz ücretlerine yüzde 20 zam yapılmıştır" denildi. Ateş, Bakan Bayraktar'a şu soruları sordu:

"2025 yılında EÜAŞ'a ve BOTAŞ'a ödenmesi öngörülen görevlendirme gideri ne kadar"

"-2025 yılında EÜAŞ'a ve BOTAŞ'a ödenmesi öngörülen görevlendirme gideri ne kadardır?

-Yıl sonuna kadar elektrik ve doğal gaz faturalarına yönelik öngörülen zam oranları ne kadardır?

-Görevlendirme giderlerinin azaltılması ve azaltılan tutarın yurttaşların faturalarına yansıtılması kamu harcamalarını azaltmak amacıyla mı hayata geçmiştir?

-Zamlar yapılırken, 23 aydır uygulanan enflasyonu düşürme programına olası etkileri dikkate alınmış mıdır?"

"Yerli doğal gaz müjdesinden bugüne doğal gaza yüzde 192 zam geldi"

Ateş, konuya ilişkin yazılı açıklamasında ise konut aboneleri için elektriğe yüzde 25, doğal gaza yüzde 20 zammın enflasyondaki düşüşün yavaşladığı dönemde tek bir anlama geldiğini, zamlarla iktidarın enflasyonla mücadelede havlu attığını belirtti. Ateş, devamında şunları kaydetti:

"Sadece bu zamlar bile enflasyonu aylık 1 puana yakın yükseltecek. Seçimlerden önce oy kazanmak için elektrik ve doğal gaz faturaları düşük tutulmuştu. Şimdi bunun acısı çıkarılıyor. Şimşek döneminde elektriğe gelen zamlar yüzde 94'ü aştı. Yerli doğal gazın bulunduğu müjdesinden bugüne doğal gaza yüzde 192 zam geldi. Bu zamlar enflasyonla mücadele programının zorluklarına katlanan vatandaşın belini iyice bükecek.

"İktidar sinekten yağ çıkarmaya çalışıyor ama sinekte yağ kalmadı"

İktidarın enerji politikası tümden iflas etmiştir. Tüm dünyada enerji fiyatları gerilerken, Türkiye'de bu kadar yüksek zamların gelmesinin tek bir nedeni var. AKP iktidarının enerji faturalarını seçime göre şekillendirmeye çalışması. Şimdi önümüzde seçim yok diyerek, bol kepçeden zamları uyguluyorlar. Vatandaş sübvanse edilen faturaları dahi ödeyemiyordu. Milyonlarca hane faturalarını ödemek için devletten destek alıyordu. Şimdi bu artan rakamlar nedeniyle faturaların ödenme imkanları tümden ortadan kalkıyor. Sübvansiyon ödemeleri yük görülüyor. İlk iki ayda EÜAŞ'a yapılan görevlendirme gideri ödemesi 37 milyar, BOTAŞ'a yapılan 35 milyar. Şimdi bu ödemeleri kısmak için vatandaşa zam yapılıyor. İktidar sinekten yağ çıkarmaya çalışıyor ama sinekte yağ kalmadı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Elektriğe %25 Zam Soru Önergesi - Son Dakika

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