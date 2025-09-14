CHP'den 'Hukukun H'si Kalmadı' Çağrısı

Haber: Gülara SUBAŞI/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ankara'nın Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, " Türkiye'de hukukun h'si kaldıysa yarınki mahkemenin artık bu davayı toptan reddetmesi gerekiyor. Çünkü bu şekilde Türkiye'de bir daha sandıktan bahsedemeyiz. Bir daha ticaret odalarında, sanayi odalarında, STK'larda bile seçim yapmaktan bahsedemeyiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 17.00'de Tandoğan'da "Vesayete karşı, demokrasi için! Kayyuma ve darbeye karşı, halkın iradesi için!" sloganıyla düzenlenecek "Büyük Ankara" mitinginde yurttaşlara seslenecek.

Miting öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Karasu, şunları söyledi:

"CHP 102 yıllık tarihi boyunca çok büyük baskılara, badirelere tanıklık etmiştir, şahitlik etmiştir. İki gün önce 12 Eylül'ün yıl dönümüydü. O gün darbeciler CHP'nin kapısına kilit vurmuşlardı, genel başkanları saldırıya uğramıştı. Ama 102 yıldır CHP'yi yıkmaya, bileğini bükmeye kimsenin gücü yetmemiştir. Bugün Ankara'da tarihi bir mitinge ev sahipliği yapıyoruz. Arkamızı kurucumuza, Mustafa Kemal Atatürk'e dayamış durumdayız. Bu partinin savaş meydanlarında kurulduğunu, İçişleri Bakanlığına dilekçe verilerek kurulmadığını herkesin bilmesi gerekiyor. Bu parti sarayları, hanedanlıkları yıkıp iradeyi millete vermiştir. Bugün de yine milletin iradesi ön planda olacaktır. CHP her zaman halkın iradesine, milletin iradesine saygı duymuş bir partidir. 23 yıldır AKP iktidarı nasıl vatandaşlarımız tarafından iktidarda tutulduysa, Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçtilerse, CHP nasıl bu iradeye saygı gösterdiyse 31 Mart'ın birinci partisine, anketlerin şu anda Türkiye'nin birinci partisine de herkesin saygı göstermesi gerekiyor. Başta sarayda oturan zatın onun hakimliğine, savcılığına soyunanların da buna saygı göstermesi gerekiyor. CHP'nin büyümesini, CHP'nin iktidara yürümesini engellemeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

Türkiye'de hukukun h'si kaldıysa yarınki mahkemenin artık bu davayı toptan reddetmesi gerekiyor. Çünkü bu şekilde Türkiye'de bir daha sandıktan bahsedemeyiz. Bir daha ticaret odalarında, sanayi odalarında, STK'larda bile seçim yapmaktan bahsedemeyiz. Eğer burada herhangi bir aksi karar çıkarsa Türkiye'de artık sandığın güvenliği kalmamıştır. Nasıl vatandaşlarımızın mal güvenliği, can güvenliği kalmadıysa sandığın güvenliğinden de bahsetme şansımız olmayacaktır. Ama ben Türkiye'de hala hukuku tanıyan hakimlerin, savcıların olduğunu biliyoruz. O kurumun içinde hala gerçekten de saygın insanlar vardır ve yarın burada herhangi bir aksi karar çıkacağını da düşünmüyorum."