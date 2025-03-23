CHP'den İmamoğlu ve Diğer Başkanların Tutuklamalarına Tepki - Son Dakika
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CHP'den İmamoğlu ve Diğer Başkanların Tutuklamalarına Tepki

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının tutuklanmasını tanımadıklarını belirtti. Özer, tutuklamaların siyasi saikli olduğunu ve temel hakların ihlal edildiğini vurguladı.

23.03.2025 14:44  Güncelleme: 16:11
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasına ilişkin, "İhlal edilmeyen temel hak ve özgürlüğün kalmadığı soruşturma sürecini tanımıyoruz" dedi.

Turan Taşkın Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan'a yönelik yalan ve mesnetsiz iddialarla, siyasi saikli davalarda genel uygulama haline gelen gizli tanıkların kurgudan ibaret beyanları ile doldurulmaya çalışılan ancak temelinde içi bomboş bir dosyadan verilen tutuklama kararlarını tanımıyoruz!

Kendi cenahının bile güvenini kaybeden iktidarın, karşısına çıkan güçlü, kararlı, yalnızca İstanbul'un değil tüm Türkiye'nin kalbini kazanan rakibi yarış dışı bırakmak adına kurguladığı davaları tanımıyoruz!

İhlal edilmeyen temel hak ve özgürlüğün kalmadığı soruşturma sürecini tanımıyoruz!

Gücümüzü sokaklardan, Türk Milleti'nin inanç ve vicdanından, laik, demokratik bir hukuk devletine duyulan susamışlıktan alıyoruz.

Adaletsizliğinize teslim olmayacağız! Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız."

Kaynak: ANKA

Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Milletvekili, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den İmamoğlu ve Diğer Başkanların Tutuklamalarına Tepki - Son Dakika

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