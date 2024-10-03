CHP'den Olası Göç Dalgası Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den Olası Göç Dalgası Uyarısı

CHP\'den Olası Göç Dalgası Uyarısı

Deniz Yücel, İsrail'in Lübnan saldırısından sonra Türkiye'de mülteci olma endişelerini vurguladı.

03.10.2024 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İsrail'in Lübnan'a saldırmasının ardından ülkede 1 milyon kişinin yer değiştirdiğini, büyük bir göç dalgası ihtimalinin kamuoyunda büyük endişe yarattığını belirterek "Her zaman ve her yerde açıkça ifade ettiğimiz gibi Türkiye, kimsenin mülteci kampı değildir. Türk Milleti'nin kendi vatan topraklarında yabancılaşmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi. Yücel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Olası göç dalgası karşısında 'geçici koruma statüsü sürelerini uzatmaya', ve 'çalışma izni muafiyetlerini yumuşatmaya' yönelik yeni yönetmelik hazırlıkları yapıldığı doğru mudur" diye sordu.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İsrail'in Lübnan'a saldırması nedeniyle gündem gelen olası göç dalgasını TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Yücel, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin İsrail'in Lübnan'a saldırmasının ardından ülkede 1 milyon kişinin yer değiştirdiği açıklamasını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Ülkemizin güneydoğu sınırında devam eden sürekli çatışma halinin, büyük bir göç dalgasına sebebiyet vermesi ihtimali kamuoyunda büyük endişe yaratmaktadır. Nihayetinde yaşanacak yeni bir göç dalgası, dünyanın mülteci kampı konumuna düşürülmüş olan ülkemiz için nüfus artışı ve dolayısıyla nüfus artışını takip eden işsizlik, kira ve gayrimenkul fiyatlarının artması, toplumsal düzenin ve demografik yapının bozulması gibi sorunları da tetikleyecektir. İçişleri Bakanı, yeni bir göç dalgası ihtimali konusunda kamuoyunu ivedilikle bilgilendirmelidir. Konuya ilişkin soru önergemizi Meclis'e sunduk. Her zaman ve her yerde açıkça ifade ettiğimiz gibi Türkiye, kimsenin mülteci kampı değildir. Türk Milleti'nin kendi vatan topraklarında yabancılaşmasına asla izin vermeyeceğiz. Sınırları kapatacağız, Vatanı kurtaracağız.

İstanbul- Beyrut arası uçak seferlerinin önce askıya alınması sonra iptal edilmesi dahi yeni bir göç dalgası ihtimalini kuvvetlendirir nitelikte. Anlaşılan önlem almaya çalışıyorlar fakat alınan önlemler endişelerimizi gidermeye yetmiyor. İlgili makamlardan açıklama bekliyoruz. 2016 yılında Avrupa Birliği ile imzalanan geri kabul anlaşmasının yarattığı sosyo-ekonomik sorunlar ve ülkemizde yaşanan mülteci nüfusunun durdurulamaz artışı endişe etmemiz için yeterli iki sebep olarak karşımızda durmakta. Göç Anlaşması sonrasında 4 milyondan fazla mülteci ülkemize geldi. Ekonomik buhranın günden güne arttığı ülkemizde, artan mülteci sayısı ülkemizin demografik ve sosyolojik yapısını bozmuştur. Şehirlerimizde mültecilerin yoğun olarak yaşadığı mahaller oluşmuş, bu bölgelerde de suç oranları gözle görülür şekilde artmıştır. Bunun yanında ucuz iş gücü olarak görülen mülteciler çok düşük ücretler karşılığında ağır koşullarda çalıştırılmaktadır. Kayıt dışı çalışmayı teşvik eden bu durum yıllar içinde ülkemizdeki işsizliği de yükselten en önemli nedenlerden biri olmuştur."

Yücel, Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"Son 3 ay içinde, aylar bazında ayrı ayrı belirtilmek kaydı ile Lübnan'dan Türkiye'ye kaç kişi gelmiştir?

Son 3 ay içinde, aylar bazında ayrı ayrı belirtilmek kaydı ile Lübnan'dan ülkemize aile olarak gelenlerin sayısı nedir?

Son 3 ay içinde, aylar bazında ayrı ayrı belirtilmek kaydı ile Lübnan'dan ülkemize bireysel (kadın-erkek) olarak gelenlerin sayısı nedir?

Son 3 ay içinde, aylar bazında ayrı ayrı belirtilmek kaydı ile Lübnan'dan ülkemize gelen kişilerin yaş dağılımı nedir?

Son 3 ay içinde, aylar bazında ayrı ayrı belirtilmek kaydı ile Lübnan'dan ülkemize gelen kişiler hangi yolla Türkiye'ye giriş yapmıştır?

Son 3 ay içinde, aylar bazında ayrı ayrı belirtilmek kaydı ile hava yolları şirketleri, İstanbul Beyrut arası kaç sefer düzenlemiştir?

Olası göç dalgası karşısında 'geçici koruma statüsü sürelerini uzatmaya', ve 'çalışma izni muafiyetlerini yumuşatmaya' yönelik yeni yönetmelik hazırlıkları yapıldığı doğru mudur?"

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanı, İnsan Hakları, Deniz Yücel, Göçmenler, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Olası Göç Dalgası Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
22:04 Okan Buruk’tan Acun Ilıcalı’ya bomba cevap Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya bomba cevap
21:32 Mourinho’dan “Fenerbahçe’ye geldiğinize pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt Mourinho'dan "Fenerbahçe'ye geldiğinize pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
21:25 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı
21:17 Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
20:56 Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 15:05:32. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'den Olası Göç Dalgası Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement