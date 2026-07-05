CHP'den Sağlık Bakanlığı'na Tayin Kriterleri Tepkisi - Son Dakika
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CHP'den Sağlık Bakanlığı'na Tayin Kriterleri Tepkisi

05.07.2026 11:40
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Gamze Akkuş İlgezdi, sağlık personelinin yer değiştirme haklarını işleme koyan kriterleri eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı'nın isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kılavuzundaki kriterleri ve yaşanan mağduriyetleri Meclis gündemine taşıdı. İlgezdi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na, "Dönem kurasıyla atanıp yeni yerinde göreve başlayan personelin eş mazereti tayini talep edebilmesi için uygulanan 'en az bir yıl görev yapmış olma' şartı nedeniyle kaç sağlık personelinin aile bütünlüğünden ayrı kalacağı öngörülmektedir?" diye sordu.

CHP İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı'nın isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kılavuzundaki kriterleri, verdiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlamasıyla soru önergesi veren Akkuş İlgezdi, bakanlığın uyguladığı bürokratik engellerin faturasını sağlık çalışanlarının ödediğini belirterek, "Atama kılavuzu sağlık çalışanlarını cezalandırıyor, aileleri bölüyor" ifadelerini kullandı.

"2 VE 4 YILLIK ÇALIŞMA ŞARTLARI SAĞLIKÇILARIN TAYİN HAKKINI ELİNDEN ALIYOR"

Atama döneminde müracaat edebilmek için aranan kriterlerin ağırlığına dikkati çeken Akkuş İlgezdi, "Kılavuz uyarınca adayların kadrosunun bulunduğu ilde fiilen en az 2 yıl çalışmış olması gerekiyor. Sözleşmeli statüden kadroya geçen personelden ise fiilen 4 yıl görev yapma şartı aranıyor. Bu katı süre sınırları, binlerce yetişmiş sağlık profesyonelinin en temel yer değiştirme hakkını tamamen ellerinden alıyor. Maddi ve manevi zorluklar altındaki personel, adeta çalışmaya zorlandığı illerde mesleki tükenmişliğe sürükleniyor. Sağlık çalışanlarımız sistemin mağduru haline getiriliyor" açıklamasında bulundu.

"HEKİMLERİN TAYİN HAKKINA YÜZDE 60 BARAJI VE 2 AYLIK ERTELEME ENGELİ"

Kura sonucunda yerleşen uzman tabip ve tabiplerin ayrılış işlemlerindeki kısıtlamalara işaret eden Akkuş İlgezdi, "İstihdam Planlama Komisyonu kararı gereği, hekimlerin ayrılması halinde birimdeki personel doluluk oranının unvan ve branşında yüzde 60'ın altına düşmesi durumunda görevden ayrılışlar erteleniyor. Yerlerine yeni personel başlayana kadar yapılan bu erteleme süreci 2 ayı bulabiliyor. Hak kazandığı halde hekimlerin görevden ayrılışlarının idari gerekçelerle ötelenmesi, özellikle taşradaki sağlık hizmeti motivasyonunu tamamen kilitliyor" açıklamasını yaptı.

"MAZERET HAKKI ELİNDEN ALINAN PERSONELİN AİLE BÜTÜNLÜĞÜ SARSILIYOR"

Mevcut idari uygulamalardan kaynaklanan sorunları vurgulayan Akkuş İlgezdi, "Aile birliği, sağlık veya öğrenim mazeretiyle bir ile atanmış personele il içi tercih hakkı için getirilen 5 yıl kısıtlaması büyük bir tıkanıklık doğuruyor. Bununla birlikte, kura sonucu yeni görev yerine başlayan personelin eş mazereti nakil talebinde bulunabilmesi için getirilen en az bir yıl görev yapmış olma şartı adalet duygusunu zedeliyor. Sağlık çalışanları görevleri başında büyük yükler üstlenirken bir de eşlerinden ve çocuklarından ayrı kalmaya zorlanıyor. On binlerce personelin umutlarını ve emeklerini bu yasal boşluklara kurban edemeyiz" ifadelerini kullandı.

"SADECE İDARİ KISITLAMALAR ÇÖZÜM GETİRMEZ, ADİL BİR İSTİHDAM STRATEJİSİ ŞART"

Taşra teşkilatlarındaki personel açığının engellenmesi için kısıtlama öncesinde adımlar atılması gerektiğini dile getiren Akkuş İlgezdi, "Yalnızca sonuçlara ve yasaklara odaklanan idari politikalar sağlık sistemindeki sorunları çözmeye yetmiyor. Personeli zorla aynı yerde tutmak yerine, kalkınmada öncelikli bölgelerde görev yapmayı kolaylaştıracak ekonomik ve özlük hakkı iyileştirmelerinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Sağlık ordumuzun çalışma barışının korunması ve kamu yararı adına bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Akkuş İlgezdi, soru önergesinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

"- İsteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurasına başvuruda aranan 'bulunulan ilde fiilen en az 2 yıl çalışmış olma' kriteri ile sözleşmeli statüden kadroya geçen personelden talep edilen 'fiilen 4 yıl görev yapma' şartı nedeniyle, bu dönem kurasına başvuru hakkı kazanamayan sağlık personeli (hekim, diş hekimi, hemşire, ebe, sağlık teknisyeni vb.) sayısı unvanlarına göre kaçtır?"

Aile birliği, sağlık veya öğrenim mazereti gerekçesiyle bir ile atanan personelin, aynı il içinden tercih yapabilmesi için yürürlükte olan 'fiilen 2 yıl görev yapma ve 5 yılı tamamlamamış olma' kısıtlamasının hukuki dayanağı ve gerekçesi nedir?

Kura sonucunda yerleşen uzman hekim ve hekimlerin ayrılış işlemleri sırasında, görev yaptıkları birimdeki Personel Dağılım Cetveli (PDC) doluluk oranının yüzde 60'ın altına düşeceği gerekçesiyle görevden ayrılışları yerlerine yeni personel başlayana kadar (en fazla 2 ay süreyle) geciktirilecek olan hekim sayısı illere göre ne kadardır? Taşrada görev yapan hekimlerin tayin haklarının bu uygulamayla ötelenmesinin yaratacağı motivasyon kaybına dair bakanlığınızın bir eylem planı var mıdır?

Dönem kurasıyla atanıp yeni yerinde göreve başlayan personelin eş mazereti tayini talep edebilmesi için uygulanan 'en az bir yıl görev yapmış olma' şartı nedeniyle kaç sağlık personelinin aile bütünlüğünden ayrı kalacağı öngörülmektedir? Bu kısıtlama, Anayasa'nın 41'inci maddesindeki 'Aile birliğinin korunması' ilkesiyle nasıl bağdaşmaktadır?

Son 3 yılda düzenlenen isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kuralarında yerleştiği halde; bahsi geçen ayrılış süreleri, muvafakat engelleri veya benzeri idari kısıtlamalar sebebiyle atama kararını iptal ettirmek zorunda kalan personel sayısı branş ve unvanlarına göre kaçtır?"

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Sağlık Bakanlığı'na Tayin Kriterleri Tepkisi - Son Dakika

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