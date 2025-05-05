CHP'den Saldırıya Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik dün yapılan fiziksel saldırı sonrasında, "Bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur. Biz buradayız. Türkiye'nin her yerinden tek bir sesle haykırıyoruz: Ülkemizin AKP iktidarıyla kaybedecek bir tek günü dahi yoktur. Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun arkasında dimdik duruyoruz. Tüm halkımızı meydanlara, stantlara ve dayanışmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel cumartesi günü hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için dün İstanbul'da düzenlenen anma töreninden ayrılırken fiziki saldırıya uğradı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"TBMM Başkanvekili, ömrünü barış ve kardeşliğe adamış bir demokrasi neferi olan Sırrı Süreyya Önder'i sonsuzluğa uğurladık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti'ye başsağlığı diliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, yıllara dayanan hukukunun olduğu bu kıymetli isim için Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) anma törenine katılarak son görevini yerine getirmiş, bu büyük acıyı sahiplenmiştir. Ancak acının paylaşılması gereken bir günde, bu ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışması kirletilmiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Bu saldırı; milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır.

"Bu saldırı, her eleştireni düşmanlaştıran anlayışın ürünüdür"

Bu saldırının hedefi, kendinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüğün sonucudur. Ama aynı zamanda bu saldırı, ülkeyi yıllardır öfkeyle yönetenlerin, insanları kutuplaştıran, karşı karşıya getiren ve her eleştireni düşmanlaştıran bir anlayışın ürünüdür. Bu yaşananlar bir tesadüf değil, uzun süredir işlenen bir siyasetin sonucudur. Her fırsatta 'Ya bendensin ya düşmansın' diyen bir dilin, toplumun ortak hafızasını tahrip eden, muhalefeti düşmanlaştıran, ötekini suçlu gösteren bir anlayışın sonucudur. Bu anlayışı temsil eden tek adam rejiminin başındaki kişi, yıllardır toplumsal fay hatlarını kaşıyarak siyaset yapıyor. Kimi zaman etnik kimlikleri kimi zaman mezhepleri kimi zaman yaşam tarzlarını birbirine kırdırarak bu ülkenin evlatlarını karşı karşıya getirerek var olmaya çalışıyor.

"CHP korkmaz, sinmez, geri çekilmez"

Ama bilinsin ki CHP olarak biz, bu ülkenin kurucu partisiyiz. Biz bu toprakların en güçlü harcını, 'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine' ülküsüyle yoğurmuş bir geleneğin taşıyıcısıyız. Saygıdeğer yurttaşlarımız: Biz, 'Kardeşlik kazanacak' dedikçe onlar saldırttılar. Biz, 'Demokrasi kazanacak' dedikçe onlar karanlığı örgütlediler. Ama unutmasınlar, korkuyu yenecek olan halktır, nefreti yenecek olan sevgidir ve baskıyı yenecek olan örgütlü halkın gücüdür. 19 Mart'ta, Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi darbe girişimiyle başlayan sürecin dünkü cenaze töreninde ulaştığı nokta, iktidarın kin ve korku siyasetini hangi noktaya taşıdığını göstermektedir. Türkiye'yi bu karanlığa mahküm etmeye çalışanlara sesleniyoruz: CHP korkmaz, sinmez, geri çekilmez.

"Genel Başkanımız Özgür Özel'in arkasında dimdik duruyoruz"

Bu parti Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kuvayı Milliye ruhuyla kurulmuştur. Bizler halkın alın terinden, vicdanından, iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz. Bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur. Biz buradayız. Türkiye'nin her yerinden tek bir sesle haykırıyoruz: Ülkemizin AKP iktidarıyla kaybedecek bir tek günü dahi yoktur. Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun arkasında dimdik duruyoruz. Sandığı önümüze, adayımızı yanımıza istiyoruz. Tüm halkımızı meydanlara, stantlara ve dayanışmaya davet ediyoruz. Bu ülkeye yeniden umudu getirecek olan bizleriz. Çünkü biz bu ülkenin geleceğiyiz. Çünkü biz umudu büyütmeye, memleketi bu zorbalıktan kurtarmaya yeminliyiz. Bu yüzden diyoruz ki kurtuluş irademizde, iktidar milletimizdedir. Yaşasın milletin iradesi. Yaşasın demokrasi mücadelemiz. Yaşasın CHP."