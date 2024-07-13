CHP Gaziantep Milletvekili ve İl Başkanı, Şehitkamil Belediye Başkanına yönelik provokasyona tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Gaziantep Milletvekili ve İl Başkanı, Şehitkamil Belediye Başkanına yönelik provokasyona tepki gösterdi

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CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ve CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a yönelik provokasyona tepki gösterdi. İşten çıkarılan işçilerin meclis salonuna alınması ve protestoların yaşanması üzerine yapılan açıklamalarda, belediye başkanı ve meclis üyelerinin can güvenliğinin tehlikeye atıldığı vurgulandı. CHP yetkilileri, AKP'nin bu davranışlarına teslim olmayacaklarını belirtti.

13.07.2024 10:23  Güncelleme: 10:36
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(GAZİANTEP) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ile CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a yönelik provokasyona girişimine tepki gösterdi. Öztürkmen, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, şehrimizin sorunları görüşülürken bu insanlar ne maksatla salona alınmış, ne maksatla toplantıyı terörize etmelerine izin verilmiştir? Belediye Başkanımızı ve Belediye Meclis Üyelerimizi, AKP'nin bu hoyratça hareketlerine, AKP'nin bu yasa tanımaz davranışlarına teslim etmeyeceğiz" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşimi'nde CHP'li Şehitkamil Belediyesi tarafından yasa gereği 6 aylık sözleşmesi sona erdiği için işten çıkarılmak zorunda kalınan işçiler, ellerinde pankartlarla meclis salonuna alındı. Güvenlik zafiyetinin yaşandığı meclis salonunda işçiler, CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ı, yuhalayarak protesto etti. Başkan Umut Yılmaz, işçilerin küfürlü ve yuhalamalı protestoları üzerine meclisi terk etti.

Olay üzerine CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ve CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu açıklama yaparak tepkilerini dile getirdi.

"Belediye başkanımızın arkasındayız"

Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve meclis üyelerinin can güvenliğinin tehlikeye atıldığına vurgu yapan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, arkadaşlarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla Büyükşehir Belediye Meclisi'nde müessir bir olay yaşanmıştır. Şehitkamil Belediyemizin, sözleşme süreleri dolduğu için iş akitlerini yenilemediği birtakım çalışanlar, ellerinde pankartlarla Büyükşehir Belediye kapısından içeriye girmeyi nasıl başarmışlardır? Büyükşehir Belediyesinin kapısının önünde güvenlik var. Niye girdiklerini, kim olduklarını tek tek sorgulamalarına rağmen bu kişileri ellerinde pankartlarla nasıl ve niçin belediye binasına almışlardır? Belediye binasına giren bu kişilerin maksadı ne idi? Belediye binasına alınan bu kişiler, hangi maksatla belediye meclis salonuna alınmışlardır? Orada, belediye meclisinde, şehrimizin sorunları görüşülürken bu insanlar ne maksatla salona alınmış, ne maksatla toplantıyı terörize etmelerine izin verilmiştir? Demek ki bu belediye yetkilileri tarafından bilinerek, organize edilmiş bir terör hareketidir açıkça. Orada hem Belediye Başkanımızın hem Belediye Meclis Üyelerimizin can güvenliği tehlikeye atılmıştır. Bütün bunlar hem suç hem siyasi etiğe yakışmayan davranışlardır. Belediye Başkanımızın arkasındayız. Belediye Başkanımızı ve Belediye Meclis Üyelerimizi, AKP'nin bu hoyratça hareketlerine, AKP'nin bu yasa tanımaz davranışlarına teslim etmeyeceğiz."

"Biz, Belediye Başkanımızı kimseye yedirmeyiz"

Konuyla ilgili gerekeni yapacaklarını belirten Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ise şöyle konuştu:

"AKP'nin Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda Şehitkamil Belediye Başkanımıza karşı bilerek, hakkını gasp ettikleri, Şehitkamil'in dışında, Şahinbey'de, Büyükşehir'de, Araban'da çıkarılan işçilere eylem yaptırmayıp, Belediye Başkanımızın can güvenliğini tehlikeye atarak belediyenin güvenlik personeli tarafından işçiler; sopalar, pankartlarla meclis salonuna alındılar. Belediye Başkanımıza; güvenlik zafiyetinin yaşandığı salonda, slogan attırdılar. Aslında belediye meclislerinde bu tür şeylerin olmayacağını kendileri de iyi biliyor. Ama şunun iyi bilinmesini istiyorum. Biz, Belediye Başkanımızı kimseye yedirmeyiz. Biz, Belediye Başkanımızın sonuna kadar yanındayız. Hukuki haklarımızı savunacağız. Bundan sonraki böyle olaylarda aynı karşılığı vereceğimizi kendilerine buradan iletmek istiyorum. Bunun aslında Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AKP ve MHP'nin çoğunluk olmayışı ve kararlarının geçemeyeceğini anlayınca olayı ve meclisi provoke ederek, özellikle elleri sopalı insanları meclise sokarak gündemi değiştirmek amacındalar. Türkiye Cumhuriyeti'nde, demokrasiyle yönetilen yerlerde kararlar çoğunlukla alınır. Çoğunluğu bulamayınca ister istemez bu tür provokelere başlamışlar. Çok kıymetli Gaziantep halkı, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizlerin haklarını korumak için bize verilen görevleri, sizin adınıza yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama görüyoruz ki bu arkadaşlar kanun tanımadığı gibi parlamentoda olduğu gibi yerelde de aynı şeyleri yapmaya başladı. Belediye Başkanımıza ciddi, çirkin saldırılarda bulundular. Biz, bunu kınıyoruz. Gereğini yapacağız. Bundan sonraki bütün olaylarda bizim de yaklaşımımızın farklı olacağını herkese duyurmak istiyoruz."

CHP Gaziantep Milletvekili ve İl Başkanı, Şehitkamil Belediye Başkanına yönelik provokasyona tepki gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Gaziantep Milletvekili ve İl Başkanı, Şehitkamil Belediye Başkanına yönelik provokasyona tepki gösterdi - Son Dakika


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