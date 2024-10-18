CHP'den Yenidoğan Çetesi İddianamesi - Son Dakika
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CHP'den Yenidoğan Çetesi İddianamesi

CHP'li Gökhan Günaydın, 'yenidoğan çetesi' iddianamesini TBMM'ye taşıdı ve Sağlık Bakanına sorular yöneltti.

18.10.2024 15:48
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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 'yenidoğan çetesi' iddianamesini soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Günaydın, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na "Söz konusu olayın İstanbul ve Tekirdağ ilinin belirli ilçelerinde yoğunlaşmış olması gözetildiğinde, Bakanlığınız bu ilçelerdeki yoğun bakım ünitelerinin kullanım sıklığını, kullanımda gerçekleştirilen ilaç ve tıbbi malzeme kullanımındaki artışını, yenidoğan bebek ölümlerinin artışını nasıl tespit edememiş ve buna ilişkin nasıl herhangi bir şüphe duyulmamıştır" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, İstanbul ve Tekirdağ'da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan daha fazla para kazanmak için yeni doğan bebekleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden olma suçlamasıyla iddianame düzenlenen 'yenidoğan çetesi'ni TBMM gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Günaydın, şunları kaydetti:

"47 şüpheli sağlık çalışanının haksız kazanç elde ettiği tespit edildi"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"17 Ekim 2024 tarihinde ulusal basına yansıyan haberlere göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 494 sayfalık iddianamede, şüphelilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) fazla para kazanabilmek için bebek hastaların yatış süresini uzattığı, bazılarının sağlık durumunun normalden daha kötü gösterildiği, bazı hasta yakınlarından para alındığı, gelirlerin sağlık çalışanı olan örgüt üyeleriyle paylaşıldığı iddia edildi. Yenidoğan bebeklerin önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilerek, hasta sağlığı ile ilişkili olmayan yoğun bakım yatış kararı veren 22'si tutuklu 47 şüpheli sağlık çalışanının haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Hazırlanan iddianamede, maktul bebeklerin her türlü enfeksiyona açık olan yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı ve bazı bebeklerin bu ünitelerde enfeksiyon kapmasına, bazılarının da ölümüne neden olunduğu öne sürüldü. Buna göre, şüpheli sağlık çalışanları yoğun bakım ünitesinde kalınan gün sayısını, gereksiz ilaç kullanımlarını göstererek haksız kazanç elde etmeye devam ettiler.

"Sağlık Bakanlığı yapmış olan Mehmet Müezzinoğlu'na ait"

Bununla birlikte, söz konusu işlemler İstanbul ilinin Bağcılar, Beylikdüzü, Avcılar, Silivri ilçelerinin yanı sıra Tekirdağ Çorlu ilçesinde yoğunlaşmıştır. İddianamede bahsi geçen hastaneler şu şekilde sıralanıyor: Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi, Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital Hastanesi, Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi, Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesi. Bu hastanelerden biri (Özel Avcılar Hospital), 2013-2016 yıllarında Sağlık Bakanlığı yapmış olan Mehmet Müezzinoğlu'na aitti."

"Sorumlu personel hakkında işlem başlatıldı mı?"

Günaydın, Bakan Memişoğlu'nu şu soruları yöneltti:

"1.Söz konusu olayın İstanbul ve Tekirdağ ilinin belirli ilçelerinde yoğunlaşmış olması gözetildiğinde, Bakanlığınız bu ilçelerdeki yoğun bakım ünitelerinin kullanım sıklığını, kullanımda gerçekleştirilen ilaç ve tıbbi malzeme kullanımındaki artışını, yenidoğan bebek ölümlerinin artışını nasıl tespit edememiş ve buna ilişkin nasıl herhangi bir şüphe duyulmamıştır?

2.Olayın geriye dönük yaşandığı düşünüldüğünde, Bakanlığınızın iddianamede yer alan hastanelerde yaptığı denetimlerin verimli işlediği nasıl öne sürülebilir? Yapılan denetimlerde herhangi bir şüpheye rastlanmamış olması kabul edilebilir değilken, denetimlerde sorumlu personel hakkında işlem başlatılmış mıdır?

3.Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu bilinen Özel Avcılar Hastanesinin konu ile ilişkili olduğu, iddianamede hastane isminin yer aldığı gözetildiğinde, eski Bakanın görev yaptığı tarihlerde konuya ilişkin herhangi bir şüpheye rastlanmamış mıdır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Yenidoğan Çetesi İddianamesi - Son Dakika

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