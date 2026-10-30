CHP Dış Politika Kurulu İsrail'de seçim tekrarlanmadan hükümet beklediğini açıkladı - Son Dakika
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CHP Dış Politika Kurulu İsrail'de seçim tekrarlanmadan hükümet beklediğini açıkladı

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CHP Dış Politika Kurulu İsrail\'de seçim tekrarlanmadan hükümet beklediğini açıkladı
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CHP Dış Politika Kurulu, İsrail'de seçim tekrarlanmadan Knesset'te icracı ve barışçıl hükümet kurulmasını beklediğini açıkladı. Kurul, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Ankara Bildirisi'ni olumlu bulduğunu belirterek Irak Kalkınma Yolu Projesi'nin hızlandırılmasını istedi.

(ANKARA) - CHP Dış Politika Kurulu, İsrail'deki genel seçimlere ilişkin, "Seçim tekrarlanmadan Knesset'te icracı ve barışçıl bir hükümet kurulmasını bekliyor ve bunu bölge istikrarı açısından önemsiyoruz" açıklamasını yaptı. Kurul, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Ankara Bildirisi'ni olumlu karşıladığını belirterek Irak Kalkınma Yolu Projesi'nin hızlandırılması çağrısında bulundu.

CHP Dış Politika Kurulu'nun bugünkü toplantısının ardından güncel dış politika gelişmelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Ankara toplantısı, İsrail'deki genel seçimler, Mekke Anlaşması taraflarının İran ile temasları, Türkiye-Libya ilişkileri ve Irak Kalkınma Yolu Projesi değerlendirildi.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın Ankara'da toplanmasından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımından ve dönem başkanlığının Türkiye'ye geçmesinden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teşkilatın geliştirilmesi için gereken her türlü adımın atılmasını destekliyoruz. Bu doğrultuda; Türk Devletleri Teşkilatı Savunma Sanayii Koleji'nin kurulması, Kıbrıs sorununa mevcut siyasi gerçeklere uygun bir bakış açısı getirilmesi ve Doğu-Batı Koridoru'nun geliştirilmesine yönelik iş birliği projeleri başta olmak üzere, ilişkileri güçlendirici kararları içeren Ankara Bildirisi'ni olumlu karşılıyoruz."

"İCRACI VE BARIŞÇIL BİR HÜKÜMET KURULMASINI BEKLİYORUZ"

İsrail'deki genel seçim sonuçlarının hem ülkede hem de bölgede yeni dengeler yaratacağının değerlendirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in uzun zamandır beklenen genel seçimlerinden çıkan sonucun, gerek İsrail'de gerekse bölgede yeni dengeler yaratacağı görülmektedir. Seçim tekrarlanmadan Knesset'te icracı ve barışçıl bir hükümet kurulmasını bekliyor ve bunu bölge istikrarı açısından önemsiyoruz."

"ÇATIŞMACI SÜREÇLER, GÖRÜŞMECİ VE İŞ BİRLİĞİNE DAYALI SÜREÇLERLE YER DEĞİŞTİRECEKTİR"

Mekke Anlaşması taraflarının 26 Ekim'de Tahran'da İran ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin değerlendirmede ise şöyle denildi:

"Mekke Anlaşması taraflarının 26 Ekim günü Tahran'da İran ile yaptıkları temasları, özlenen güvenlik işbirliğinin bölge ülkelerince sahiplenilmesini sağlayıcı gelişmeler olarak görmekteyiz. Diliyoruz ki, Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) benzeri bir kurum ile bu kapsamda çatışmacı süreçler, görüşmeci ve iş birliğine dayalı süreçlerle yer değiştirecektir."

TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Kurul, Trablus ve Bingazi yönetimlerinin temsilcileriyle farklılıkların giderilmesi ve siyasi birliğin sağlanması amacıyla Türkiye'de bir toplantı yapılacak olmasını, 2019 tarihli Türkiye-Libya anlaşmasının uygulanmasını kolaylaştırıcı bir gelişme olarak değerlendirdi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin (UNCLOS) 123'üncü maddesi kapsamında, bölgede Türkiye ile henüz münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırlandırması yapmamış devletler için teşvik edici bir örnek olması temenni edildi.

"IRAK KALKINMA YOLU PROJESİNİN HIZLANDIRILMASINDA FAYDA GÖRÜYORUZ"

Irak ile Türkiye arasındaki enerji ve ulaşım bağlantılarının önemine işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Basra Körfezi'nde petrol ve ticari taşımacılık tıkanıklığının uzun süre devam edeceği dikkate alındığında Irak ile Türkiye arasındaki petrol taşıma, ulaşım, demir yolu ve kara yolu bağlantılarının, Avrupa ve Akdeniz bölgesi tüketicileri için büyük fırsatlar sağlayacağı aşikardır. Bu bağlamda her türlü imkan zorlanarak Irak Kalkınma Yolu (FAW) Projesinin hızlandırılmasında fayda görüyoruz."

Kaynak: ANKA
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