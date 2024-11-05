CHP, Ecevit'in Huzurunda İktidar Vowu Verdi - Son Dakika
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CHP, Ecevit'in Huzurunda İktidar Vowu Verdi

CHP, Ecevit\'in Huzurunda İktidar Vowu Verdi

Özgür Özel, Ecevit'in mezarını ziyaret ederek CHP'nin gelecekte yeniden iktidar olacağına dair söz verdi.

05.11.2024 12:46
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, merhum Başbakan Bülent Ecevit'e ilişkin "Huzur içinde uyusun ki partimiz, Türkiye'nin birinci partisidir ve gireceği ilk seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi, yeniden Türkiye'nin birinci partisi, iktidar partisi olacaktır." dedi.

Özel, vefatının 18. yılında merhum Başbakan Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Ecevit'in mezarına çelenk bırakan Özel, yaptığı konuşmada, geçen yıl CHP kurultayının ardından yine bu saatlerde rahmetli Ecevit'in huzurunda "CHP'yi ilk seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi yapma sözü verdiklerini" hatırlatarak, bugün bunu başarmış olarak kendisinin huzuruna geldiklerini söyledi.

Özel, "Bundan sonra görevimiz, verdiğimiz sözün devamını getirmek, yapılacak ilk genel seçimlerde de hem kendisinin hem İsmet Paşa'nın hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini birinci parti yapmaktır." dedi.

Ecevit'in emriyle gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden de 50 yıl geçtiğini anımsatan Özel, "O harekata 'işgal' diyenler oldu. O harekatın püskürtüleceğini söyleyenler oldu. O harekatın bir zulüm harekatı olduğunu, Rumlara karşı intikam almaya, kan dökmeye gidildiğini söyleyenler oldu. O günden bugüne Kıbrıs'ta bir çocuğun, bir askerin burnu bile kanamadı. Kıbrıs'ta barış sağlandı ve 50'nci yılında onun adaya yolladığı gazilerimizle birlikte oradaydık." diye konuştu.

"Genel başkanımızı örnek alıyoruz"

Özel, Ecevit'in Türk ve dünya siyasetine damga vurmuş örnek bir devlet adamı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz genel başkanımızı örnek alıyoruz. Nezaketten taviz vermiyoruz, vermemeye çalışıyoruz. Kimseye hakaret etmeden, kimseye küfretmeden, hiçbir seçmeni tercihinden dolayı incitmeden ama kararlılığımızdan bir adım geri atmadan, mücadelemizi asla ve asla terk etmeden ve yıldırmaya çalışanların karşısında da dimdik ayakta durarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır bir siyaseti, genç ve deneyimli kadrolarımızla birlikte kadınlar ve erkekler omuz omuza, yan yana aynı Rahşan Hanım'la Bülent Bey'in Türkiye siyasetine gösterdikleri o eşitlikte olduğu gibi göstermeye devam edeceğiz. Bülent Ecevit'in ruhu şad olsun."

Ecevit'in, CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi yaptığını hatırlatan Özel, "Huzur içinde uyusun ki partimiz, Türkiye'nin birinci partisidir ve gireceği ilk seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi, yeniden Türkiye'nin birinci partisi, iktidar partisi olacaktır. Gelecek yıllarda buraya iktidar partisi olarak, iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim." dedi.

Anma programına katılan herkese teşekkür eden Özel, Ecevit'in hatırası önünde saygıyla eğildiğini ifade etti.

Özel ve beraberindeki heyet, Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit için dua etti.

Bülent Ecevit'in çalışma arkadaşlarının kurduğu "Ecevitçi Arayış Platformu" üyeleri, Ecevit'in, Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde İsmet İnönü ile Pembe Köşk'te çektirdiği ve üzerinde kendisinin "CHP baba ocağım, DSP evim" sözünün yazılı olduğu fotoğrafı, Özel'e hediye etti.

Özel, fotoğrafı kabul ederek, TBMM'deki odasına asacağını bildirdi.

Özgür Özel ve beraberindekiler, daha sonra merhum CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kabrine de ziyarette bulundu, dua etti.

Kaynak: AA

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