CHP, Esenyurt'ta 80 Günlük Demokrasi Nöbetine Devam Ediyor - Son Dakika
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CHP, Esenyurt'ta 80 Günlük Demokrasi Nöbetine Devam Ediyor

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin başlattığı Demokrasi Nöbeti 80. gününe girdi. CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Türkiye'de halk iradesinin yok sayıldığını belirtti.

17.01.2025 16:57  Güncelleme: 17:05
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti, 80'inci gününde devam etti. CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin,"Hep ben zihniyetiyle, şahsım devletiyle yönetilen bir duruma geldik.  Halkın iradesi değil, şahsın iradesi, hukukun üstünlüğü değil, kişinin üstünlüğü. Demokrasi değil, teokrasi. Türkiye'nin geldiği sistem bu. Bir yanımız uygar batı, bir yanımız orta çağ zihniyetiyle yönetilen Orta Doğu ve Doğu. ve Türkiye ikisinin arasında sıkışmış durumda" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti sürüyor. Cumhuriyet Meydanı'ndaki nöbete bugün, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin katıldı.

CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, şunları söyledi;

"Hep ben zihniyetiyle, şahsım devletiyle yönetilen bir duruma geldik"

"İktidardan, hükümetten bahsetmek durumuna geldik. Bütün toplumda bunu böyle kabul ediyor. Devlet yönetimi denmiyor, iktidar yönetimi deniliyor. 2-3 bin yıl  öncesindeki yönetim sistemleri, kabile sistemlerinin anlayışıyla, orta çağ zihniyetiyle yönetiliyoruz. Ben söyledim yaparım, ben söyledim yapılacak, ben dedim olacak, ben söyledim doğrudur. Hep ben zihniyetiyle, şahsım devletiyle yönetilen bir duruma geldik. Halkın iradesi değil, şahsın iradesi, hukukun üstünlüğü değil, kişinin üstünlüğü. Demokrasi değil, teokrasi. Türkiye'nin geldiği sistem bu. Bir yanımız uygar batı, bir yanımız Orta Çağ zihniyetiyle yönetilen Orta Doğu ve Doğu. ve Türkiye ikisinin arasında sıkışmış durumda.

"Esenyurt'un belediye başkanının iddiasız bir şekilde içeride bulunması 80 gündür devam ediyor"

İl Başkan Yardımcımız Gürbüz Erdagöz ilk günlerden bu tarafa burada bu organizasyonun başında sunumları hazırlamak da bize çok büyük katkı veriyor. Diğer il başkan yardımcılarımız da sağ olsunlar hep bizimle. Esenyurtlular hepinizin emeğine, yüreğine sağlık buradasınız. Bugün 80'inci günündeyiz. Esenyurt'un belediye başkanının iddiasız bir şekilde içeride bulunması 80 gündür devam ediyor. Herhangi bir çaba da görmüyoruz. Bu iddianame nedir veya iddia edilen kişilerle bunun üzerinde bir görüşme yapılıyor mu hiçbirisi yok. Sadece tutsak. Esir mantığıyla bakılarak kendi kafalarında uydurulmuş oldukları çerçeveler doğrultusunda oradaki insanları her türlü haklardan mahrum bir şekilde  tutsak ediyorlar.

"Kendi IBAN'larını nasıl şişirilirler,birbirlerine bu zincirsel üslup meselesinde daha iyi nasıl hizmet ederler ona bakıyorlar"

Şunu zaten artık iyice öğrendik. Bunlar için din iman sadece dillerinde. Ahlak hiç yok. Kul hakkı yemek o kadar serbest olmuş ki birilerinin çöpten ekmek toplayarak ya da pazardan akşamları artık sebze, meyve toplayarak evinde çorba kaynatmaya, yemek yapmaya, onların vicdanında sızlatacak hiçbir argümanları yok. Hiçbir damarları kalmamış. Sadece kendi IBAN'larını nasıl şişirirler, birbirlerine bu zincirsel altlık üstlük meselesinde daha iyi nasıl hizmet ederler ona bakıyorlar. Çünkü Türkiye'nin bütün kaynakları ellerinde. Bu kaynakları yöneten sistemler ellerinde".

CHP, Esenyurt\'ta 80 Günlük Demokrasi Nöbetine Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP, Esenyurt'ta 80 Günlük Demokrasi Nöbetine Devam Ediyor - Son Dakika

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