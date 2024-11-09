CHP Eski İzmir İl Başkanı Selçuk Ayhan Son Yolculuğuna Uğurlandı

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(İZMİR)- İzmir'de 71 yaşında hayatını kaybeden eski CHP İzmir İl Başkanı ve 23. Dönem İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan için CHP İzmir İl Başkanlığı önünde tören düzenlendi.

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybeden önceki dönem İzmir İl Başkanı ve 23. Dönem İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan için tören düzenlendi. İl başkanlığı binası önünde düzenlenen törene CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP mevcut ve önceki dönem İzmir milletvekilleri, önceki dönem il başkanları, ilçe belediye başkanları il ve ilçe yöneticileri ile Ayhan'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "CHP il örgütünün başkanlığını yapmış, güzel İzmir'imizin milletvekili olma onuruna erişmiş. Hepimizin abisi, sevdiği, sayın Selçuk Ayhan'ı, son yolculuğuna uğurlamak üzere onun en sevdiği Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı binasının önünde bir aradayız. Hepimiz gözlerimizi kapattığımızda Selçuk abimizi müthiş beyefendi kişiliği, müthiş nezaketiyle hatırlıyoruz. Çok acıdır ki halef selef iki il başkanımızı ardı ardına sonsuzluğa uğurladık" dedi.

"Birbirimize olan sevgimizi, saygımızı hiçbir zaman yitirmeyiz"

Aslanoğlu, sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

"2005'te çekişmeli bir kongrede görevi devraldı Ekrem abimizin acısı hala yüreğimizdeyken şimdi Selçuk abimizi uğurluyoruz. İkisi de makine mühendisiydi. İyi mühendislerdi. İkisi de Makine Mühendisleri Odası'nda görev yapmıştı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir İl Başkanlığı gibi zorlu bir görevi yerine getirmişlerdi. Ne mutlu ki bana ben de onların o mücadele yolunu devam ettiriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin güzel şeylerinden biri de 2005'te bir çekişmeli kongreyle koltuğunu devraldığı Ekrem abinin 2010'da tekrar seçilirken listelerin yapıldığı yer Selçuk abimizin ofisiydi. Biz Cumhuriyet Halk Partililer birbirimize olan sevgimizi, saygımızı hiçbir zaman yitirmeyiz.

"Anıları yolumuza ışık tutsun"

31 Mart'ta Türkiye'nin birinci partisi oldu Cumhuriyet Halk Partisi. O günden bu yana bunu mikrofonu ne zaman elime alsam her zaman aynı şeyi söylerim. Türkiye'nin birinci partisi olduysak 1992'de çok zorlu koşullarda bu partiyi tekrar açabilen abilerimiz sayesinde ki Selçuk abimiz böyle bir abimizdi. İşte 1999'da parti baraj altında kaldığında partiyi açan, partiyi büyüten abilerimiz sayesinde. Onların yürüttükleri mücadeleyi daha da büyütmeye, daha da yüceltmek için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışacağız. Ne mutlu ola ki o verdiği aydınlık mücadelesinin yolunda yürüyen iki güzel evlat yetiştirdi, torunlar yetiştirdi. Çocukları üç çocukları bizim kardeşlerimiz torunları da emanetimizdir. Anıları yolumuza ışık tutsun."

Tugay: İsmini şehrimizde yaşatmak adına üzerime düşen görevi yapacağım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "Bugün şehrimizin, ülkemizin, partimizin yetiştirdiği değerli insanlardan birisinin ne yazık ki kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Hem milletvekilimiz, hem il başkanımız ama en çok da partili bir abimiz, büyüğümüz olarak aramızdan ayrılmasından gerçekten çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. Bugünlerde burada hepimizin aynı duyguda birleştiğine inanarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir aile olduğunu, bu ailenin bir ferdi olmanın hepimiz için bir onur olduğunu, kaybın hepimizin kaybı olduğunu anısını yaşatma görevini hepimize düştüğünü ifade etmek isterim. Ben de her zaman sevgili Selçuk Ayhan'ı, değerli il başkanımızı, milletvekilimizin ismini şehrimizde yaşatmak adına üzerime düşen görevi yapacağım. Tüm sevenlerinin, tüm Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin, hepimizin başı sağ olsun. Işıklar içinde uysun" dedi.

Törende kardeşi Hüsnü Ayhan ve oğlu Mustafa Ayhan'ın da duygularını paylaşmasının ardından Selçuk Ayhan'ın cenazesi il başkanlığı binası önünden alkışlarla uğurlandı. Selçuk Ayhan'ın cenazesi, Bornova Hüseyin İsa Bey Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazın ardından eski Bornova Mezarlığı'na defnedilecek.