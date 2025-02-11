CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın Hakkında İddianame Düzenlendi

Güncel

CUMHURİYET Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Aydın hakkında, 'kamu görevlisine hakaret' ve 'terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşımların ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Saray'ına gelerek ifade veren Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Cem Aydın hakkında 'kamu görevlisine hakaret' ve 'terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.