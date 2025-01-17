CHP Gençlik Kolları Başkanı'ndan Rıza Akpolat'a Destek - Son Dakika
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CHP Gençlik Kolları Başkanı'ndan Rıza Akpolat'a Destek

CHP Gençlik Kolları Başkanı\'ndan Rıza Akpolat\'a Destek

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki gösterdi ve FETÖ benzeri darbeci taktiklere karşı duracaklarını ifade etti.

17.01.2025 03:35  Güncelleme: 03:37
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(İSTANBUL) - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Aydın, "Geçmişte yol yürüdükleri darbeci terör örgütü FETÖ'nün taktiklerini içine sindirmiş bu anlayışı ve ülkemize bıraktıkları derin lekeyi el birliğiyle dağıtacağız" dedi.

Cem Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kumpaslarınız bize sökmez! Bu parti nice badireler atlattı. Yılmadı, yıkılmadı. Her seferinde milletiyle bir arada tüm zorlukların üstesinden geldi. Bununda üstesinden geliriz. Geçmişte yol yürüdükleri darbeci terör örgütü FETÖ'nün taktiklerini içine sindirmiş bu anlayışı ve ülkemize bıraktıkları derin lekeyi el birliğiyle dağıtacağız. Yılmayacağız, sinmeyeceğiz. El birliğiyle ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız! Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber, ya hiç birimiz!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Gençlik Kolları Başkanı'ndan Rıza Akpolat'a Destek - Son Dakika

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