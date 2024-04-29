CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı istifaya davet etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı istifaya davet etti

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına kapatılacağı yönündeki açıklamasına tepki göstererek, istifa etmesini istedi. Taşcıer, Yerlikaya'nın açıklamalarının ülkenin güvenliğinden sorumlu bir bakanın acziyetini gösterdiğini belirtti ve Taksim'in güvenliğinin sağlanamayacağını söyleyen bir bakanın boşa oturduğunu ifade etti. Ayrıca, Taksim Meydanı'nın daha önce de güvenlik sağlandığını ve bu yıl neden sağlanamayacağını sorguladı. Taşcıer, ayrıca hükümetin Anayasa Mahkemesi kararını yok saydığını ve yargı erkine kafa tuttuğunu vurguladı.

29.04.2024 14:22  Güncelleme: 14:26
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına kapatılacağı yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "Bu ülkenin güvenliğinden sorumlu Bakanı, 1 Mayıs Taksim'de kutlanırsa güvenliği sağlayamayız diyerek o makamda boşa oturduğunu kameralar karşısında ilan etmiştir. Madem öyle kendisini bugün gereğini yapıp istifa etmeye davet ediyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmayacağını duyurdu. CHP'li Taşcıer, Yerlikaya'nın yasak açıklamasına tepki gösterdi.

"İSTİFA ETMEYE DAVET EDİYORUZ"

Taşcıer, "İçişleri Bakanı'nın Taksim'le ilgili açıklamaları tam manasıyla büyük bir acziyetin göstergesidir. Bu ülkenin güvenliğinden sorumlu Bakanı, 1 Mayıs Taksim'de kutlanırsa güvenliği sağlayamayız diyerek o makamda boşa oturduğunu kameralar karşısında ilan etmiştir. Madem öyle kendisini bugün gereğini yapıp istifa etmeye davet ediyoruz. Eğer 42 bin polisle sokaklarda olacağız deyip de güvenlik endişesi var diye Taksim'i yasaklıyorsanız, o koltukta oturmayın" dedi.

Taşcıer açıklamasının devamında, "Taksim Meydanı'nda 2010'da, 2011'de, 2012'de güvenlik sağlanabiliyordu da bugün mü sağlanamıyor? İstanbul'da daha önce turist yoktu da bugün mü var? Taksim 1 Mayıs'a açık olduğu yıllarda İstanbul'un göbeği değil miydi? O zamanlar trafik yok muydu? Şimdi siz Taksim'i kapalı cezaevine çevirince İstanbul kitlenmeyecek mi? Bunların tümü akla mantığa sığmayan bahanelerdir" ifadesini kullandı.

"BİR KEZ DAHA AYM KARARINI YOK SAYIYORLAR"

"Koskoca Türkiye Cumhuriyeti en büyük kentinin bir meydanında güvenliği sağlayamayacak durumdaysa vah halimize" diyen Taşcıer, şöyle konuştu:

"Yine terör örgütleri kartına sarılıp algı yaratmaya, yasağa gerekçe uydurmaya çalışıyorlar. Bir kez daha Anayasa Mahkemesi kararını yok sayıyorlar. Yürütme olarak açıkça yargı erkine kafa tutuyorlar. Gündemine Anayasa değişikliğini alan iktidar, bugüne kadar olduğu gibi hala Anayasa'ya uymamakta inat ediyor. ve Belli ki 31 Mart'ta milletin verdiği cevabı da almış değiller. Biz tekrar ve tekrar ifade ediyoruz, 1 Mayıs Taksim'dir, Taksim 1 Mayıs'tır."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İçişleri Bakanı Yerlikaya\'yı istifaya davet etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı istifaya davet etti - Son Dakika

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