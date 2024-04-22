CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen\'den 23 Nisan mesajı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Gökçen, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. yılında güçlü bir parlamento için, bu güzel bayramın armağan edildiği çocuklar için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in 23 Nisan mesajı şöyle:

"Savaş koşullarında dahi parlamentonun ve demokrasinin önemini bilen Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. yılında güçlü bir parlamento için, bu güzel bayramın armağan edildiği çocuklar için çalışmaya devam ediyoruz. Biz gücümüzü milletten, temsilcilerin verdiği kararlarla yaşamı etkilenen halkımızdan alırken bu büyük sorumluluğu taşımanın bilinciyle ve her geçen gün daha büyük bir azimle mücadele ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"