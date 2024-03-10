CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan: Bu seçim iktidarın oylandığı bir seçim olacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir'de; "Bu seçim iktidarın oylandığı bir seçim olacak. Çünkü bu seçim, 10 bin TL emekli maaşı olan emekliyle AKP iktidarı arasında. Bu seçim, ucuz et alabilmek için sabah 4'te kuyruğa giren yurttaşla AKP arasında. Bu seçim, Türkiye'de değişimin fitilinin ateşleneceği bir seçim olacak. Sadece İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i değil; Kırıkkale'yi, Bursa'yı, Balıkesir'i, Manisa'yı da alacağız. Yerel yönetim başarısıyla, bu ucube sisteme ve acı sonuçlarına itirazı kuvvetlendirecek ve AKP'yi sarsacağız" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, seçim çalışmalarına İzmir'de devam ediyor. Bu hafta Menderes, Torbalı, Foça, Bayraklı, Narlıdere ve Balçova ilçelerinde seçim çalışmalarına katılan Bakan, belediye başkan adaylarının proje tanıtım toplantılarına katıldı, adaylarla birlikte saha çalışması yaptı ve İzmirlilerden hem büyükşehirde hem ilçelerde partisi için oy istedi.
'İZMİR'DE ACAYİP BİR ENERJİ VE SİNERJİ VAR'
İzmir'deki seçim atmosferine ilişkin değerlendirme yapan Murat Bakan, "İzmir'de acayip bir enerji ve sinerji var. Hangi ilçeye gitsem inanılmaz bir heyecan görüyorum. Sahadan çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Tüm adaylarımız gerek saha çalışmalarıyla gerekse vizyon ve projeleriyle çok yüksek bir performans sergiliyorlar. Adaylarımızın performansı, sahaya büyük bir heyecan olarak yansıyor ve ortaya çok iyi bir sinerji çıkıyor. Bu enerji ve sinerji sandıkta karşılığını bulacak ve CHP'li belediyeler İzmir'de çıtayı daha da yukarıya taşıyacak" dedi.
'YEREL YÖNETİM BAŞARISIYLA AKP'Yİ SARSACAĞIZ'
Bakan, şunları söyledi:
"Bizim sahada gördüğümüz; yurttaşın nefesini kesen ekonomik kriz ve derin yoksullaşma… Esnaf ziyaretlerinde de pazar yeri ziyaretlerinde de boğazlarımız düğümlenerek dinliyoruz vatandaşı. Ekonomik krizin ve derin yoksullaşmanın boyutu öyle büyük ki… İktidarın oylandığı bir seçim olacak. Çünkü bu seçim, 10 bin TL emekli maaşı olan emekliyle AKP iktidarı arasında. Bu seçim, siftah yapamadan dükkanını kapatan esnafla AKP arasında. Bu seçim, ucuz et alabilmek için sabah 4'te kuyruğa giren yurttaşla AKP arasında. Bu seçim, barınamayan ve beslenemeyen öğrencilerle, çocuğu okusun diye ikinci üçüncü işte çalışmak zorunda kalan babalarla, her gün ne pişireceğim derdiyle kıvranan marketten, pazardan eli boş dönen annelerle, bayramda torunlarına harçlık veremeyen dedeler ninelerle, AKP iktidarı arasında. Türkiye içinde bulunduğu koşulları oylayacak. Bu seçim, Türkiye'de değişimin fitilinin ateşleneceği bir seçim olacak. Sadece İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i değil; Kırıkkale'yi, Bursa'yı, Balıkesir'i, Manisa'yı da alacağız. Yerel yönetim başarısıyla, bu ucube sisteme ve acı sonuçlarına itirazı kuvvetlendirecek ve AKP'yi sarsacağız."
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