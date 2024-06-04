CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: Derneklerin kendi iradeleri ile yönetimleri belirlenmelidir

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Son dönemde görüldüğü üzere, iktidar temel hak ve özgürlük alanlarını açık şekilde ihlal etmekte ve dernek yönetimlerine keyfi kayyum atamaları yapmaktadır. Anayasa Mahkemesi'nin de vurguladığı gibi, kayyum atamaları demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır. TESUD ve THK gibi önemli kurumlarda en kısa sürede seçim yapılmalı ve derneklerin kendi iradeleri ile yönetimleri belirlenmelidir" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, bugün Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Türk Hava Kurumu (THK) kurumlarıyla ilgli yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Bilindiği üzere 3 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı, derneklere kayyum atanmasına olanak sağlayan düzenlemenin iptaline hükmetmişti. Mahkeme gerekçesinde, kayyum atamalarının 'dernek kurma özgürlüğüne aykırı' olduğunu ve 'zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamadığını' vurgulamıştı. AYM, derneklere yönelik atamalarda, 'Atamanın nasıl yapılacağının her bir derneğin kendi tüzüğünde bizzat kendisi tarafından belirlenmesi, görevden alınan organların ve üyelerinin yerine doğrudan derneğin kendisi tarafından atama yapılması dernek kurma özgürlüğüne daha hafif müdahale oluşturan bir araçtır' diyerek, dernek yönetimlerine kayyum atanmasını içeren hükmü iptal etmişti.

Karara rağmen, iktidar bu kez de mahkeme kararlarını ve hukuku hiçe sayarak, dernek seçimlerinin yapılmasını engellemekte ve kayyum yönetimlerini ayakta tutmaya çalışmaktadır. Türkiye Emekli Subaylar Derneği ve Türk Hava Kurumu bunun son örnekleridir. Her iki derneğin seçimleri de ertelenmiş, kayyum yönetimleri devam ettirilmektedir.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), emekli amirallerin Montrö Sözleşmesi ve TSK'da yeni tarikat yapılanmalarına ilişkin açıklamayı "kınamadığı" gerekçesiyle kayyum atanmıştı. TESUD Başkanı Namık Kemal Çalışkan'ın görevden alınması sonrası, TESUD Merkez yönetimi için hala seçim kararı verilmemiş ve kayyum yönetimi hukuksuz bir şekilde göreve devam etmektedir. Türk Hava Kurumu (THK)'da 06 Ekim 2019'dan beri kayyum heyeti ile yönetilmekte, THK'nın 18 Kasım 2023 tarihinde Genel Kurul'a gideceği açıklanmış olmasına rağmen, mahkemeden genel kurulun ertelenmesi talep edilmiş ve Nisan ayı içerisinde yapılması gereken genel kurul yapılamamıştı.

Demokrasiyi ve hukuku ayaklar altına alan bu keyfi uygulamalar bir an önce son bulmalıdır iktidara dernek yönetimlerini keyfi bir şekilde devralma yetkisi veren antidemokratik uygulama temelsiz kalmıştır. AYM'nin kararı hukukun üstünlüğü ve dernek kurma özgürlüğü açısından önemli bir adımdır. Bu sebeple iktidarı, mahkeme kararlarına uymaya ve seçimlere engel olmamaya çağırıyoruz. Unutulmamalıdır ki gün gelecek, demokrasi ve hukuk en üstün değer olacak; bugünün keyfi uygulamaları ise utanç verici bir dönem olarak hatırlanacaktır."