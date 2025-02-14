CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek: İmamoğlu'na Dokunmaya Çalışırsanız Milyonlarla Dikiliriz

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Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(EDİRNE) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne'deki İl Belediye Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 11 Nisan'da yapılacak 3 davaya ilişkin olarak, "Sayın Cumhurbaşkanı ve ona akıl verenler, şunu bilin ki geçtiğimiz hafta Çağlayan'daki adliyeye 10 binler geldi. Ekrem İmamoğlu, CHP'nin yıldızıdır. Ona dokunmayın, dokunmaya çalışırsanız milyonlarla sizin karşınıza dikiliriz" dedi.

CHP'li İl Belediye Başkanları toplantısı, Edirne'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programda iki çiftçi ile Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek birer konuşma yaptı.

Zeybek, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerdeki partisinin başarısına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Son dönemlerde anketler yaptık. Bugün yerel seçim olsa 31 Mart'ta yüzde 38'le Türkiye'nin birinci partisi olan CHP, bugün bir yerel seçim olursa Türkiye'de seçmenin yüzde 49'unu alarak 22 tane büyükşehir, 50'den fazla il ve büyükşehri yönetmeyi CHP'li belediyelere vermeye hazır bir milletimiz var. Halkçı, toplumcu ve kamucu yönetim anlayışı, topladığı vergileri halktan yana kullanan belediye başkanlarımızın ulaştıkları bu destek aynı zamanda CHP'mizi neredeyse 9 aydır bütün anketlerde Türkiye'nin birinci partisi yapmaktadır. O nedenle bir kez daha belediye başkanlarımıza teşekkür ederken buradan haksız biçimde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'e, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a, görevinden el çektirilen Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'e, haksız biçimiyle cezaevinde tutulan meclis üyelerimize, her birine buradan, Edirne'den en derin sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Buradan iktidara sesleniyorum. Milletin sandıkta vermediği yetkiyi, milletin sandıkta gösterdiği sarı karttan belli ki anlamamışsınız. 11 ayda uyguladığınız politikalarla milleti canından bezdirdiniz.

"CHP olarak bir ve bütünüz"

Ülkenin kaynaklarını bir avuç zengine aktardınız. Zengini daha zengin yaptınız. Üreticiyi, köylüyü, çiftçiyi, emekçiyi, emekliyi yoksulluğa mahkum ettiniz. İkinci sarı kart geldi. Şimdi çift sarı karttan kırmızıyla seni oyun dışına göndereceğiz. İlk yapılacak erken seçimde sizi oyun dışına göndereceğiz ve Türkiye'yi sizden kurtaracağız. CHP, Parti Meclisi'nin aldığı kararla 23 Mart tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı adayını 1,6 milyon üyeye sorarak belirleyecek. Bu bizim açımızdan bir devrim niteliğindedir. Bundan böyle sadece cumhurbaşkanlığı değil; her alanda ön seçimi, her alanda üyeye başvurmanın çok daha ileri noktalara geldiği bir yeni dönemin içinden geçeceğiz. Cumhurbaşkanı adaylarımız olacak ama şunu belirtmek istiyorum ki, hiç kimse şundan bir beklenti içine girmesin. CHP'nin 14 büyükşehir belediye başkanı, 21 il belediye başkanı, 412 belediye başkanımız, Sayın Genel Başkanımız ve Merkez Yönetim Kurulu ile birlikte bir ve bütünüz. Bu bütünlüğümüz bizi ilk yapılacak olan seçimlerde Allah'ın izniyle göstereceğimiz cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı, göstereceğimiz milletvekillerini de parlamentoda çoğunluk olarak kazandıracaktır."

"Atatürk'ün partisini bir kez daha birinci yapacağız"

"İktidar, en çok yenildiği kişiden korkuyor. En çok yenildiği, görevinden aldığı, 2019 yılında yapılan seçimlerde İstanbul'da 13 bin 600 oy farkıyla seçimi kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun nasıl elinden mazbatasını aldığını hiç unutmayalım" diyen Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletin verdiği dersi anlamadılar. Uydur kaydır davalar açılıyor. Yalan yanlış iftiralarla dava üzerine dava açıyorlar. Üstelik bunların mahkemelerini de 11 Nisan'a denk getirerek örgütümüzün bu davaları bölünerek takip etmesi için bir çaba içine giriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı ve ona akıl verenler, şunu bilin ki geçtiğimiz hafta Çağlayan'daki adliyeye 10 binler geldi. Ekrem İmamoğlu, CHP'nin yıldızıdır. Ona dokunmayın, dokunmaya çalışırsanız milyonlarla sizin karşınıza dikiliriz. Bir kez daha gurur duyduğumuz, 10,5 aydır görevde olan belediye başkanlarımızla, büyükşehir belediye başkanlarımızla, ilçe belediye başkanlarımızla, belde belediye başkanlarımızla yerel yönetimlerde başardığımız ve CHP'nin oylarını yukarıya çeken bu başarı hikayemizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay ve 14 büyükşehir belediye başkanımızla, 21 il belediye başkanımızla elde ettiğimiz başarıyı Türkiye'nin bütün coğrafyasına kalıcı kılmak için gece gündüz çalışacağız ve size söz veriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini bir kez daha Türkiye'nin birinci partisi yapacağız."