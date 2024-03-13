CHP Lideri Özgür Özel İzmir Mendres\'te Halk Buluşması Gerçekleştirdi

HABER: YAĞMUR BERİL VAROL – KAMERA: KERİM UĞUR
Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, İzmir Mendres'te halk buluşması gerçekleştirdi. Özel, burada yaptığı konuşmada, "İğneden ipliğe her şeye zam geldi. Çiftçinin de emeklinin de çalışanın da esnafın da bu şartlar altında yaşamını sürdürmesi mümkün değil. Çiftçilerin bankalara olan borçları bir sene içeresinde yüzde 445 arttı. Artık bıçak kemikte. 31 Mart'ta yapılacak tek bir şey var bu milletin efendisini bu hükümete hep beraber göstereceğiz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Halk Buluşması, Menderes Cumhuriyet Meydan'ında yapıldı. Buluşmaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İzmir Milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu, Murat Bakan, Ednan Arslan, Mahir Polat, Yüksel Taşkın, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek, Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun, Beydağ Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran, Bornova eski Belediye Başkanı Olgun Atila ve çok sayıda partili katıldı.
"TÜRKİYE GÜLECEK"
"31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın koyu gri rengi Türkiye'nin üstünden kalkacak Türkiye gülecek" diyerek sözlerine başlayan CHP lideri Özgür Özel, şöyle konuştu: "Bugün İzmir'deyiz maalesef hepimiz hayatına en şiddetli sıkıntıyı sokan şey enflasyon ve hayat pahalılığı. Türkiye'de hiç kimseyi dinlemeyen, her şeyin en iyisini ben bilirim diyen, ekonomiyi de en iyi ben bilirim diyen birisi faiz sebeptir enflasyon sonuçtur dedi. Bir baktık bizim ki inadına faizleri indirdi. Faizleri indirdikçe fiyatlar fırladı. ve seçime kadar yapılan o işlerin bedelini en çok yoksullar, emekliler, çiftçiler ödedi halen daha ödemeye devam ediyoruz. Emeklerimiz çok ciddi sıkıntıdalar, Recep tayip Erdoğan iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti yani Erdoğan hiç bu düzeni bozmasa bugün 26 bin lira olacaktı emekli maaşı ama şu an 10 bin lira. Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşıyla şuradaki kuyumcuya gitseniz 2002'de 8 tane çeyrek altın alabiliyordunuz. Şimdi sadece 2,5 tane alabilirsin. Bir emekli değil bütün emekliler bir altın değil 5,5 altın bir ay değil her ay cebinden kaybediyorlar kimin yüzünden Recep Tayyip Erdoğan yüzünden."
"KODAMANLARA PARA VAR EMEKLİLERE, ÇALIŞANLARA PARA YOK. BÖYLE DÜZENE YAZIKLAR OLSUN"
Emeklilerin bayram ikramiyesini CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu sayesinde aldıklarını hatırlatan Özel, "2018'de bin lira verdiler 3 yıl gecikmeli seçime bir kala verdiler biz beğenmedik en az asgari ücret vermek lazım dedik. Bugün bizim beğenmediğimiz 0 bin lira 24 kilo dana kıyma alıyordu. Bugün 3 bin lira veriyor onunla şimdi kasaba gidelim 6 kilo kıyma alabilirsiniz. Sadece bayram ikramiyesiyle ramazanda, sahurda, iftarda, mutfağınızdan, sofranızdan, evladınızın torunlarının kursağından geçecek 18 kilo kıymayı eksiltileler. Eksilten de Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değil. Kodamanlara para var emeklilere, çalışanlara, garibanlara gelince para yok. Böyle düzene yazıklar olsun. Köylünün, çiftçinin derdi bitmez. Neden bitmez? Oyu verin bana fiyatları düşüreceğim dedi. 19 lira olan mazot 42 lira oldu. Mazota zam gelince iğneden ipliğe her şey zam geldi. Çiftçinin de emeklinin de çalışanın da esnafın da bu şartlar altında yaşamını sürdürmesi mümkün değil 3 milyar hektar tam Belçika kadar artık ekilmiyor, dikilmiyor. Çiftçilerin bankalara olan borçları bir sene içeresinde yüzde 445 artı. Artık bıçak kemikte. 31 Mayıs'ta yapılacak tek bir şey var bu milletin efendisini bu hükümete hep beraber göstereceğiz" diye konuştu.
CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek'in 38 yaşında olduğunu ve İzmir'deki CHP'nin adayları arasında 40 yaş altı, 12 adaydan biri olduğunu aktaran Özel, İlkay Çiçek'in belediye başkanı olması halinde hayata geçireceği projelerini söyle anlattı:
"1 Nisan'dan itibaren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay ve Menderes Belediye Başkanımız İlkay Çiçek, el ele verecekler omuz omuza verecekler size hizmet edecekler. Şimdi hem İlkay Çiçek hem cemil başkan kimini tek başına İlkay yapacak kimini berber yapacaklar. Çiftçiye destek projeleriyle ilgili merkez yapacaklar. Soysal yardımları arttırmak için projeler yapılacak. Ankara'yı İstanbul'u CHP'ye vermeyin yardımlar kesilir diyorlardı. Ne oldu? Yardımlar 5 katına çıktı. Sosyal yardımlar arttırılacak. Altıntepe'de çiçek mezatı yapacaklar hep beraber açacağız. Açılışına da ben geleceğim."
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