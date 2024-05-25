CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Kadınları Derneği'ni ağırladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Kadınları Derneği'ni ağırladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Kadınları Derneği\'ni ağırladı

29 Ekim Kadınları Derneği yöneticileri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşerek eşit temsil taleplerini iletti.

25.05.2024 12:47  Güncelleme: 12:49
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(ANKARA) - 2024 yerel seçimlerinde kadın belediye başkanı sayısında artış sağlandığı için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tebrik eden 29 Ekim Kadınları Derneği yöneticileri, TBMM'de de eşit temsil istedi. 9. Yargı Paketi hakkında Özgür Özel ile görüşen dernek yöneticileri, her 100 bin nüfusa en az bir sığınak, her 200 bin nüfusa en az bir cinsel şiddet kriz merkezi açılması taleplerini hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka CHP Genel Merkezi'nde 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Avukat Şenal Sarıhan ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Nazlıaka, kurucuları arasında yer aldığı derneğin 39 şubesi olduğunu, ayrımcılıkla mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yükseltmek, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinin gereklerine uygun olarak, yasal zeminde ve yaşamın içinde kadınların statüsünü yükseltmek hedefiyle hareket ettiğini söyledi.

Şenal Sarıhan kadınların 29 talebini hatırlattı

CHP'ye daha önce ilettikleri 29 talebi hatırlatan Şenal Sarıhan " İstanbul Sözleşmesi'nin tüm gereklerinin yerine getirilmesi; her gün en az dört kadın cinayeti işlenirken kadınların yaşam hakkına sahip çıkılması, her 100 bin nüfusa en az bir sığınak, her 200 bin nüfusa en az bir cinsel şiddet kriz merkezi açılması gibi taleplerimiz güncelliğini koruyor" diye konuştu.

AKP'nin kadınların kazanılmış haklarına göz diktiğini söyleyen Sarıhan, Medeni Kanun'un sil baştan yazılmaya, 6284 Sayılı Kanun'un ise  budanmaya çalışıldığını dile getirdi. Sarıhan 9. Yargı Paketi ile birçok ihlal yapılmak istendiğini hatırlatarak kadınların haklarına sahip çıkma mücadelesini birlikte yürütmek istediklerini kaydetti.

Derneğin Genel Sekreteri Nuran Heper, eğitimdeki dinselleşmeden, kız çocuklarının örgün eğitim dışına itilmesine sebep olan 4 artı 4 artı 4 sisteminden ve ÇEDES projesinden vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı. Heper, yeni eğitim müfredatı ile ilgili endişelerini dile getirdi. Kadın erkek eşitliği konusunda TBMM'de eşit temsil istediklerini de belirten Dernek yöneticileri, son yerel seçimlerde CHP'deki kadın belediye başkan sayısındaki artış için CHP'yi tebrik etti.

29 Ekim Kadınları Derneği'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Özgür Özel, Dernek yöneticilerine Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıktıklarını söyleyerek teşekkür etti. Sivil toplum kuruluşları ile dayanışmaya önem verdiğini dile getiren Özel, iktidarın kadınların kazanılmış haklarına saldırıları karşısında asla sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Grup Toplantısı'nda 9. Yargı Paketi'nin geri çekilmesine yönelik konuşma yaptığını belirten Özel, müfredat konusunda da miting yaptıklarını anımsattı. Özgür Özel, laik, demokratik, çağdaş Türkiye mücadelesinde sımsıkı kenetlenmek gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Kadınları Derneği'ni ağırladı - Son Dakika

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