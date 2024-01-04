21:40 • •
20:49 • •
19:11 • •
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 86 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ayla Algan'ın ailesine başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla 86 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ayla Algan'ın ailesine başsağlığı diledi. Özel'in mesajı şöyle:
"Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim değerli sinema ve tiyatro sanatçısı Ayla Algan'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum."
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayla Algan'ın Ailesine Başsağlığı Diledi - Son Dakika