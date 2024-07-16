CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BAKSİFED Yönetim Kurulu Üyeleriyle Bir Araya Geldi

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(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Yönetim Kurulu üyeleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Yönetim Kurulu üyeleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Ankara'daki akşam yemeğinde, gündeme yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.