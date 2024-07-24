CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü\'nde umutlu

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü ve Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü'nde gazetecilerin siyasetçiler tarafından tehdit edilmediği, basının tam anlamıyla özgür olabildiği, sansüre uğramadığı günlerin gelmesini ümit ediyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:
"Basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü ve Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü'nde gazetecilerin siyasetçiler tarafından tehdit edilmediği, basının tam anlamıyla özgür olabildiği, sansüre uğramadığı günlerin gelmesini ümit ediyorum."
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