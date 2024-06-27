CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Ben erken seçimden kaçmam, bunun için koşarım' - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Ben erken seçimden kaçmam, bunun için koşarım'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: \'Ben erken seçimden kaçmam, bunun için koşarım\'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçimle ilgili olarak 'Ben erken seçimden kaçmam, bunun için koşarım' diyerek 'bugünden bir buçuk yıl sonra' erken seçim olabileceğini söyledi. Özel ayrıca, AKP'nin CHP'yi 'kavgacı bir parti' olarak gösteren politikasına karşı mücadele ettiklerini ve Suriye sorunun çözümü konusunda Esad'la birebir görüşmeyi sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

27.06.2024 11:15
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben erken seçimden kaçmam, bunun için koşarım" diyerek "bugünden bir buçuk yıl sonra" erken seçim olabileceğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, BirGün gazetesinden L. Doğan Tılıç'a konuştu. Gündeme dair açıklamalar yapan Özel, erken seçimle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Türkiye ilk seçimde Erdoğan yönetiminden kurtulacak. İlk seçim dediğim 2028 değil. Ben 31 Mart seçim sonuçlarını araçsallaştırarak seçim istemeyeceğimi söyledim. Bu seçim istemiyorum demek değil. En çok ben istiyorum. Vatandaş da anketler gösteriyor ki, yavaş yavaş seçim istemeye başladı. Erdoğan 5 yıllığına seçildi ama bence seçildikten 2.5 yıl sonra, bugünden 1.5 yıl sonra erken seçim olur. Ben erken seçimden kaçmam, bunun için koşarım."

Özel, "Ben iktidarı normalleştirme peşinde değilim. Ben MHP olmasa da AKP olmasa da normalleşirim. Benim derdim onların seçmenleriyle normalleşmek" diyerek AKP'nin CHP'yi "kavgacı bir parti" olarak gösteren politikasına karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Özel: "Esad'la birebir görüşmeyi sağlamak için çalışacağız"

Özel, iktidara geldiklerine Avrupa Birliği üyelik şartlarını iki yılda sağlayabileceklerini söyleyerek, CHP'nin sığınmacı politikasına ilişkin şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'de sığınmacıların kalmasını, de facto durumun kalıcılaşmasını istiyor değiliz. Bu yüzden de önümüzdeki günlerde çok aktif hamleler yapmayı, Suriye sorunun çözümü konusunda inisiyatif almayı, gerekirse Esad'la birebir görüşmeyi ve Türkiye ile Suriye arasındaki iletişim kanallarının yeniden tesisini ve Suriyelilerin ülkelerine güvenle dönmelerini sağlamak için çalışacağız. Esad'la görüşmeye gitmek ve Esad'la görüşmek dahil bütün alternatifleri değerlendiriyoruz. Birkaç ay içinde çok aktif bir tutum alacağız. Sığınmacı sorunu çözülmek zorunda ama bunu nefretle ve nefret diliyle yapmak ne Türkiye'ye ne de partimize yakışır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Ben erken seçimden kaçmam, bunun için koşarım' - Son Dakika

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