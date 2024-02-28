CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik Belediye Başkan Adaylarını Ağırladı

Güncel

GÖKAY ŞİMŞEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik il ve ilçelerinin belediye başkan adaylarını ağırladı. Özel, "Esas patron Bilecik halkının kendisidir. 31 Mart Pazar günü Bilecikliler Bilecik'in kaderini belirleyecekler. Bilecik'in kaderini bir partinin Genel Başkanı, belediye meclis üyeleri belirleyemez, o partinin üyeleri belirler. O üyeler vicdan sahibidir ve neyin ne olduğunu bilmektedirler" dedi.

Özür Özel'e ziyaret gerçekleştiren Bilecik merkez ve ilçe belediye başkan adaylarına Milletvekili Yaşar Tüzün ile parti il başkanı Ali Özdemir de eşlik etti.

Özel, şunları söyledi:

"Değerli Bilecikliler, bugün Bilecik'ten konuklarımız var. Baba evi dediğimiz Atatürk'ün bize emanet ettiği partimizin Bilecik il başkanımız burada, değerli Milletvekilimiz Yaşar Tüzün burada. İlçelerimiz ve Bilecik merkezin Belediye Başkan adayları burada. Ben bütün adaylarımızı Bilecik'e emanet ediyorum. Özellikle Bilecik merkezde de büyük haksızlığa uğradı. Bilecikliler bir karar verdi. Bilecik'i Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyordu. Yaşanan bir takım aksilikler ve bir bambaşka bir sürecin sonunda maalesef Bilecik'te Belediye Başkanlığı koltuğu Melek Başkanımızın elinden alındı.

"MELEK BAŞKANININ UĞRADIĞI MAĞDURİYETİN GİDERİLECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUM"

Elbette siyasette bunlar olabilir, pazarlıklar yapılabilir, sözler verilebilir, taraf değiştirmeler olabilir. Eskinden birlikte olduğunuz, birlikte kazandığınız, size makam mevki sağlamış olanlara bunu yapmış olabilirsiniz ama bu siyasette küçük bir nokta, bir virgüldür. O gün gelir geçer. Esas kararı, esas patron verir. Esas patron Bilecik halkının kendisidir. 31 Mart Pazar günü Bilecikliler Bilecik'in kaderini belirleyecekler. Bilecik'in kaderini bir partinin Genel Başkanı, belediye meclis üyeleri belirleyemez, o partinin üyeleri belirler. O üyeler vicdan sahibidir ve neyin ne olduğunu bilmektedirler. Melek Başkanın uğradığı mağduriyetin giderileceğini yürekten inanıyorum, onu Bileciklilere emanet ediyorum. Her birisi birbirinden genç, çalışkan, dinamik kadrolarıyla birlikte bütün ilçe Belediye Başkanlarımızı da Bilecik'e emanet ediyorum. 31 Mart'ta Bilecik'e mutlaka halkçı belediyeciliğin hakim olacağı ve halkın kararının sandığa damga vuracağı bir gün olacağına inanıyorum. Bütün Türkiye Bilecik'in kararına bakacak. Size güveniyoruz, size inanıyoruz."