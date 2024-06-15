CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenlemelerin hazırlığını yapıyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenlemelerin hazırlığını yapıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin vergide adaleti sağlamak yerine zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenlemelerin hazırlığını yaptığını söyledi.

15.06.2024 16:00
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "31 Mart yerel seçimlerinde siyasi ve ekonomik tercihleri halkın onayını alamayan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ise, vergide adaleti sağlayacağına, asgari ücreti artırmama fikrinden vazgeçeceğine, en düşük emekli maaşını artıracağına, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenlemelerin hazırlığını yapmaktadır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Özel, mesajında ülkenin yanlış siyasi tercihler nedeniyle uzun zamandır ekonomik zorluklar içerisinde olduğunu belirtti.

Hükümetin halkı daha zor duruma sokacak yeni ekonomik düzenlemeler üzerinde çalıştığını hatırlatan Özel, "Kurban Bayramları, hoşgörünün ve bir arada yaşama kültürünün öneminin daha iyi anlaşıldığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı artıran günlerdir. Ülkemiz ve yurttaşlarımız, yanlış siyasi tercihler nedeniyle uzun süredir ekonomik zorluklar yaşamaktadır. 31 Mart yerel seçimlerinde siyasi ve ekonomik tercihleri halkın onayını alamayan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ise, vergide adaleti sağlayacağına, asgari ücreti artırmama fikrinden vazgeçeceğine, en düşük emekli maaşını artıracağına, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenlemelerin hazırlığını yapmaktadır" dedi.

"Sosyal belediyecilik uygulamalarını genişleteceğiz"

Halkın sorunlarını dile getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"31 Mart yerel seçimlerinin ardından ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerden olan eğitim emekçileriyle İstanbul'da, emeklilerle Ankara'da, çay üreticileriyle Rize'de, hububat üreticileriyle Hayrabolu'da bir araya gelerek, sorunlarını duyurduk. Kurban Bayramı'nın ardından Gebze'de emekçilerle, asgari ücretlilerle bir araya geleceğiz. Yurttaşlarımızın daha yaşanılabilir koşullarda hayatlarını sürdürebilmesi, mahkum edildikleri açlık ve yoksulluk sınırından kurtulabilmeleri için çaba harcamayı sürdürecek, yönettiğimiz yerel yönetimlerde sosyal belediyecilik uygulamalarını genişleteceğiz. Türkiye'nin normalleşmesi, siyasetin rotasının yeniden millete çevrilmesini, siyasetin gündeminin sadece halkın gündemi etrafında şekillenmesini gerektirmektedir. Son seçimlerin birinci partisi olarak, normalleşme sürecinde önemsediğimiz asıl mesele budur. Tüm İslam alemi ve tüm insanlığın yüreğini acıtan Gazze'deki katliama karşı Filistin'i tanıma kararı alan Avrupa ülkelerine yenilerinin eklenmesini diliyor, dünyanın bu mezalim karşısında sessizliğini bozmasını temenni ediyorum. Tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın tüm İslam coğrafyasına huzur ve barış getirmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenlemelerin hazırlığını yapıyor - Son Dakika

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