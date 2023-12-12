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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, darp edilen hakem Halil Umut Meler ile görüştü - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, darp edilen hakem Halil Umut Meler ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından dün sahada darp edilen futbol hakemi Halil Umut Meler ile telefonda görüştü. Özel, Meler'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaşanan olayın büyük bir utanç olduğunu ve sorumluluğun hep birlikte paylaşıldığını belirtti. CHP lideri, Meler'in yanında olduklarını vurgulayarak, bu olayın bir milat olmasını ve ibret alınmasını temenni etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, darp edilen hakem Halil Umut Meler ile görüştü
12.12.2023 - 20:00,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, dün sahada darbedilen FIFA kokartlı hakem Meler'i telefonla aradı.

Meler'e, geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, sahada yaşanan tablonun büyük bir utanç olduğunu ifade etti.

Bu tabloya engel olunamadığı için hep birlikte sorumlu olduklarını dile getiren Özel, bu vahim olayın bir milat olmasını ve olaydan ibret alınmasını temenni etti.

Özel, partisinin ve tüm Türkiye'nin Meler'in yanında olduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Halil Umut Meler, Faruk Koca, Ankaragücü, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, darp edilen hakem Halil Umut Meler ile görüştü - Son Dakika
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