CHP Genel Başkanı Özgür Özel, darp edilen hakem Halil Umut Meler ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, dün sahada darbedilen FIFA kokartlı hakem Meler'i telefonla aradı.

Meler'e, geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, sahada yaşanan tablonun büyük bir utanç olduğunu ifade etti.

Bu tabloya engel olunamadığı için hep birlikte sorumlu olduklarını dile getiren Özel, bu vahim olayın bir milat olmasını ve olaydan ibret alınmasını temenni etti.

Özel, partisinin ve tüm Türkiye'nin Meler'in yanında olduğunu kaydetti.