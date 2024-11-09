CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Atatürk'ün 86. Yıl Dönümü Mesajı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Atatürk'ün 86. Yıl Dönümü Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkma ve savunma kararlılığını vurguladı. Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anarak, onun mirasına sahip çıkacaklarını belirtti.

09.11.2024 18:53
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda; "Atatürk'ün 'kimsesizlerin kimsesi' olarak tanımladığı Cumhuriyetimizi, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerinden olan ikinci maddesinde vurgulanan Cumhuriyetimizin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini ne pahasına olursa olsun savunacak ve güçlendireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı. Özel, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, ilk ve ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86'ncı yıldönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyorum.

57 yıllık yaşamına büyük zaferler, büyük devrimler, büyük atılımlar sığdırmış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türkiye için değil, mazlum milletler için emperyalizme karşı mücadelenin sembolü olmuştur. 'İki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak, Atatürk'ün bizlere gösterdiği hedeflere ulaşmak için mücadelemizi sürdürüyoruz.

'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen Kurucumuz Atatürk'ün ilkelerini, devrimlerini, altı oku ve iki büyük eserini ebediyete kadar yaşatma ve Cumhuriyetimizi muasır medeniyetlerin üzerine taşıma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Atatürk'ün 'Kimsesizlerin kimsesi' olarak tanımladığı Cumhuriyetimizi, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerinden olan ikinci maddesinde vurgulanan Cumhuriyetimizin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini ne pahasına olursa olsun savunacak ve güçlendireceğiz.

Ebediyete intikalinin 86'ncı yıldönümünde başta Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Atatürk'ün 86. Yıl Dönümü Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Atatürk'ün 86. Yıl Dönümü Mesajı - Son Dakika
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