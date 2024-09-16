Özgür Özel'den Bilal Erdoğan'a Sert Yanıt

Güncel

(BALIKESİR) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Suriyeliler ve EYT'lilere ilişkin sözlerine yanıt vererek, "Sakın 'Erdoğan'ın oğluyum bana laf etti' deme. Siyaset yapıyorsan, karşılığını alırsın. Suriyelileri bu milletten üstün görene de bu milletin cebindeki üç kuruşu çok görüp 'yattığı yerden para alıyor' diyenlere de verecek tek bir cevabımız var. Senin vicdanın kurumuş, insafın kurumuş" dedi.

Balıkesir programı kapsamında CHP Susurluk İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından Susurluk Belediye Başkanlığına geçen CHP Lideri Özgür Özel, burada halka seslendi.

Konuşmasında Erken seçim çağrısını yineleyen Özel, "Hafta sonu Tayyip Bey ve AK Partililer ortada yok. Sokağa çıkamıyorlar, enflasyonu düşüremiyorlar, işsizliğe dur diyemiyorlar. Buraya gelemiyorsan sandığa gideceksin Tayyip Bey. Yoksuzluğu bitiremeyenin, işsizliği engellemeyenin, doları düşüremeyenim, fiyatları indiremeyenin gideceği yer seçim sandığıdır. Gideceksiniz. Geçim yoksa, seçim var" dedi.

"İşte Recep Tayyip Erdoğan budur, İşte Bilal Erdoğan budur"

Bilal Erdoğan'ın Suriyeliler ve EYT'lilere ilişkin sözlerine de yanıt veren Özel, şöyle konuştu:

"Kimse yok ortaya Bilal Erdoğan çıkmış. Hafta sonu mesai yaptı. Bilal Erdoğan sahaya çıktıysa iki şey vardır. Bir, AK Parti'de işler iyi gitmiyordur. İki, sonuç beklediklerinden de kötü olacaktır, emin olun. Bu seçimde de gördük. Ne zaman sokağa çıktılarsa çaresizlikleri ortadadır. Ama bu sefer iyi ki ortaya çıkmış. Babasının diyemediklerini demiş. Her şeyi ortaya dökmüş. Çok memnun oldum. Bilal Erdoğan'ın mümkünse elinden mikrofonu eksik etmeyelim, kameraların karşısında hep Bilal kardeşim olsun. 'Suriyelilerin Türkiye'de su işlediklerini kabul etmiyorum. Suriyeliler suç oranında Türklere göre daha düşükler' diyor. 'Onlar, bizim vatandaşımıza göre Türkiye ile daha uyumlular' diyor. Onları uyumlu görüyor, burada tutmak istiyor. Bilal Bey, sen Suriyelileri burada tut. Biz, önce sizin iktidarınızı yollayacağız, sonra Suriyelileri evlerine yollayacağız. Ucuz iş gücüymüş. Bu kadar vatan evladı gencimiz işsizken ucuz işgücü diye Suriyelileri övmek nasıl bir akıldır? Her gün bir suça bulaşan bunları suç işlemiyorlar diye sütten çıkmış ak kaşık gibi göstermek nasıl bir vicdandır? Bunu bir kenara yazalım. İşte AK Parti budur, işte Recep Tayyip Erdoğan budur. İşte Bilal Erdoğan budur.

"Senin vicdanın kurumuş, insafın kurumuş"

'EYT, çok büyük hataydı. Muhalefet bize EYT'yi dayattı, çok yanlış yaptık. Yattığı yerden para almak yok' diyor. Dünya kadar Suriyeli yattığı yerden para alacak, buna alkış tutacaksın, şurada işsiz güçsüz… İnsanlar perişan oluyordu. CHP'nin gayretleriyle birer maaş bağlandı. Bugün 12 bin 500 lira. Bu parayı çok görüp, 'yan gelip yatıyorlar' diyorlar. Bilal efendi sen al o 12 bin 500 lirayı. Bırak çocuk okutmayı, kira ödemeyi. Bir başına bir sene karnını doyur da bir kere göreyim ben seni. Bu milletin yoksul emeklisinin aldığı 12 bin 500 lirayı bile çok gören, bir eli yağda bir eli balda, devletin sırtından geçinen, yoksulluğun sırtından geçinen, en güzel yerleri bedavaya alan, Amerika'da bile bu milletin parasıyla yurtlar murtlar yaptıranların bu milletin yoksulluğunu anlamasını beklemeyiz. Benim huyum değildir. Asla ve asla aile ile uğraşmam. Ama madem ki Bilal Bey… Sen 'Babam partinin düşüşüne engel olamıyor, bu parti baş aşağıya gidiyor, engel olamıyor, ikinci parti olduk bu işi ben kurtarırım' diyorsan, meydana çıkıyorsan cevabını alırsın. Sakın Erdoğan'ın oğluyum bana laf etti deme. Siyaset yapıyorsan karşılığını alırsın. Suriyelileri bu milletten üstün görene de bu milletin cebindeki üç kuruşu çok görüp yatığı yerden para alıyor diyenlere de verecek tek bir cevabımız var. Senin vicdanın kurumuş, insafın kurumuş. Bundan sonra seni hiçbir şey paklamaz. Ama senin babanın partisini seçim paklar. Hodri meydan..."