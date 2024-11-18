CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Esenyurt'taki Kayyum Kararına Tepki - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Esenyurt'taki Kayyum Kararına Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den Esenyurt\'taki Kayyum Kararına Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından partililere hitap ederek, demokrasi mücadelesine devam edeceklerini duyurdu. Ahmet Özer'in serbest bırakılmasını talep etti ve Esenyurt halkının kayyuma karşı olduğunu vurguladı.

18.11.2024 19:07  Güncelleme: 19:12
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CHP GENEL Başkanı Özgür Özel, Esenyurt İlçe binasında düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum kararına ilişkin açıklama yaptı. Özel, "Ahmet Özer göreve dönene kadar örgütümüzün demokrasi mücadelesine ve demokrasi nöbetine devam etme kararı aldık. İddianameyi hazırlayın. Yargılamayı başlatın" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı, Esenyurt CHP İlçe Binası'nda yapıldı. Toplantıya başkanlık eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel toplantının sona ermesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'na geçti. Özel burada partililere hitap etti.

'ESENYURT'TA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ, BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ İÇİNDEN SEÇİLMELİDİR'

Özel, demokrasi nöbetine devam kararı aldıklarını belirterek, "Esenyurt'ta demokrasi nöbeti tutuyoruz. Demokrasi nöbetimizin 20'nci günündeyiz. En sonda söyleyeceğimi en başta altını çizerek vurgulayayım. Cumhuriyet Halk Partisi belediyesine kayyum yollanmasına, işgal edilmesine sessiz kalacak, birkaç gün tepki gösterip susacak, bunu unutacak, unutturacak, bu sürecin böyle gitmesini izin verecek ve teslim olacak bir parti değildir. Ahmet Özer göreve dönene kadar örgütümüzün demokrasi mücadelesine ve demokrasi nöbetine devam etme kararı aldık" dedi.

'BU SÜRECE ESENYURT HALKININ YÜZDE 81'İ İTİRAZ EDİYOR'

Özel, Esenyurtluların kayyum atanmasına tepkili olduğunu vurgulayarak, "Bundan sonra da ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ne de diğer belediyelerimiz Esenyurt'u bir dakika yalnız bırakmayacak ve sürekli bir elimiz ve gönlümüz Esenyurt'ta olacaktır. Biz nöbete devam kararı aldık. Bundan sonra her iki günden birinde burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ili, bir il örgütü, bütün seçilmişleriyle il başkanı, ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il ilçe yöneticileriyle her iki günde bir Esenyurt'ta olacaktır. Esenyurt'ta aksayan hizmetleri yerinde, mahalle mahalle anlatmaya devam edeceğiz. Biz yüzde 51 oyla seçildik. Ancak yapılan kamuoyu araştırmasında, 1 milyonluk Türkiye'nin en büyük ilçesinde bu işgali, belediye başkanımız Ahmet Özer'in gece yarısı operasyonuyla, şafak operasyonuyla, avukatsız aramalarla başlayan ve bugüne kadar gelen bu sürece Esenyurt halkının yüzde 81'i itiraz ediyor; yanlış buluyor" diye konuştu. Özel, "Ahmet Özer'in halen daha hakkındaki iddianame tamamlanmamıştır. Bu iddianamenin tamamlanmaması eldeki delillerle mahkemeye gidememenin mahcubiyetinden, zorluğundan kaynaklanmalıdır. İddianameyi hazırlayın. Yargılamayı başlatın. Artık Ahmet Özer'i serbest bırakın. Ahmet Özer suçsuzdur. Ahmet Özer tutuklu kalmamalıdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Esenyurt'taki Kayyum Kararına Tepki - Son Dakika

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